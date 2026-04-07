Tragično premunula prijateljica Kristijana Golubovića Stela Stanisavljević, koja je mrtva pronađena u ventilacionom otvoru na Zvezdari, na sve moguće načine se borila da preživi. Svi oni koji su je poznavali kažu da je bila talentovana, ali neshvaćena umetnica.

Tužna priča

Radovi Stele Stanisavljević koja je pronađena mrtva na Zvezdari

Umetnički izražaj

Prema rečima ljudi koji su je poznavali, Stela je do poslednjeg trenutka pokušavala da se izbori za život. Njena priča nije samo priča o tragičnom kraju već i o talentu, borbi i životu na ivici. Stela je radila kao tatu majstor, o čemu smo već pisali, i važila za izuzetno nadarenu umetnicu. Njena ruka bila je sigurna i precizna, a klijenti su je cenili zbog kreativnosti i posvećenosti. Radila je različite motive, od zmajeva i simbola do važnih datuma i personalizovanih crteža koji su za njene mušterije imali posebnu emotivnu vrednost.

Obećavajuća karijera

Iako nije imala svoj studio, to je nije sprečavalo da radi. Tetovirala je gde god bi joj se ukazala prilika: po stanovima, kod prijatelja, pa čak i na ulici. Nosila je sa sobom osnovni pribor i, kako kažu oni koji su je poznavali, bila je "laka na ruci", što je u svetu tetovaže jedna od najvažnijih osobina.

Prema rečima njenog bliskog poznanika Dragana, koji je u kontaktu s njenom porodicom i koji je novinarima ukazao na njen Fejsbuk profil, Stela je nekada bila prepoznatljivo ime u ovom poslu.

- Nije imala svoj studio. Radila je gde je stigla. Imala je osnovni pribor, a crtala je fenomenalno. Nekada, pre nego što je upala u probleme sa opijatima, bila je baš cenjena. Ljudi su je tražili, znali su da kod nje dobijaju kvalitet - započinje Dragan.

Njene cene bile su pristupačne u odnosu na tržište. Manje tetovaže naplaćivala je oko 50 evra, dok su veći radovi koštali oko 100 evra.

Ipak, mnogi klijenti su, zadovoljni konačnim rezultatom, često ostavljali i bakšiš, pa je znala da zaradi i do 150 evra po tetovaži.

- Ako su klijenti bili zadovoljni, a uglavnom jesu, uvek bi je častili. Nije ona nikad tražila više, ali su ljudi sami prepoznavali njen trud i talenat - dodaje Dragan.

Poslednji se družili sa Stelom

Miša Paskulov i Kristijan Golubović bili bliski sa Stelom



Na društvenim mrežama i dalje su dostupni tragovi njenog rada na fotografijama tetovaža, kao i skice i crteži koji svedoče o njenoj umetničkoj širini. Mnogi koji su je poznavali danas ističu da je imala potencijal da izgradi ozbiljnu karijeru, ali da su životne okolnosti krenule drugim tokom.

Borba sa zavisnošću, kako navode njeni poznanici, znatno je uticala na njen život. Umetnica koja je bila tražena i cenjena postepeno je počela da gubi stabilnost, ali nikada nije u potpunosti odustala od crtanja i tetoviranja. Upravo joj je umetnost, kažu, bila način da preživi i makar na trenutak pobegne od problema.

Poslednjih pet godina je batalila crtanje zbog zdravstvenih problema. Živela je sa svojim partnerom Mišom Paskulovim u njegovom stanu na Zvezdari u izuzetno teškim i nehigijenskim uslovima. U to se uverila ekipa Kurira kad smo posetili Paskulova.

- Voleo sam je. Ona je za mene bila žena zmaj. Međutim, poslednje dve godine smo živeli kao brat i sestra, pre toga je bilo bolje. Ja sebe krivim za njenu smrt. Trebalo je da taj dan s njom krenem u Drajzerovu, gde je otišla po lek. Sebi ne mogu da oprostim. Danas bi bila živa. Sledio sam se kad su mi javili da je pronađena mrtva - ispričao je Paskulov i dodao:

Nehumani uslovi

- Poslednji put ona je spavala na krevetu i tražila mi je tablete. Dao sam joj. Ne bih da kažem kako sam nabavljao takve lekove. Ona je bila žena zmaj do poslednjeg trenutka. Ja nju nisam ubio. Kristijan mi je pročitao šta ljudi pišu po društvenim mrežama - da sam je ja ubio i bacio u onu rupu. To ne bih uradio ni mačkama, a ne njoj. Dok sam bio na poslu, ona je spavala po ceo dan. Kad nije uzimala lekove, bila je normalna. Mačke smo držali u sudoperi zato što je pored kreveta, pa da budu pored nje, a sudopera nije funkcionalna. Dešavalo se da na Stelu povisim ton kad dođem kući s posla, a prljavi sudovi me čekaju. Kada su me pitali u policiji da li sam je tukao, rekao sam ne, ali da sam joj udario dva šamara. Ceo dan radim i dođem kući i zateknem tu gomilu sudova, a ona spava. Voleli smo da gledamo filmove. Sa svojom sestrom ne pričam zbog Stele - zaključio je partner pokojne Stanisavljevićeve u razgovoru za Kurir.