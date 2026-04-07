Slušaj vest

Sve više ljudi u poslednje vreme odlučuje da gradski život zameni tišinom i prirodom, bežeći od gužve, stresa i ubrzanog tempa svakodnevice. Trend povratka prirodi uzima maha i mnogi pronalaze mir daleko od betona, buke i društvenih mreža. Upravo tim putem krenuo je i pevač Nemanja Nikolić, koji je odlučio da život promeni iz korena i preselio se u šumu, saznaje Kurir.

Pevač je napustio grad i preselio se u zabačeno mesto, gde je započeo potpuno nov način života, daleko od očiju javnosti i estradnih dešavanja. Kako saznajemo, u srcu prirode ima svoju kućicu, okruženu zelenilom i tišinom kakva se danas retko gde može pronaći. Njegovu svakodnevicu sada ispunjavaju jednostavne stvari, a društvo mu prave kako domaće, tako i divlje životinje.

Nema ni signal

Izvori bliski pevaču tvrde da nikad nije delovao smirenije i zadovoljnije nego sad, daleko od reflektora i gradske vreve. Mesto koje je odabrao za novi početak toliko je izolovano da čak i signal za telefon jedva postoji, što dodatno otežava bilo kakav kontakt sa spoljnim svetom. Ipak, čini se da mu upravo takav način života najviše prija.

1/3 Vidi galeriju Nemanja Nikolić Foto: AV Team

Uprkos tome, uspeli smo da stupimo u kontakt s pevačem, iako je razgovor bio kratak upravo zbog lošeg signala. Na pitanje da li bi želeo da otkrije gde se tačno nalazi i kako izgleda njegov novi dom, Nemanja je rekao:

- Ne, ne, ne mogu da vam otkrijem gde se nalazi mesto gde sam se skućio, niti da vam šaljem slike. Ja sam pobegao od vas novinara i od svih, a sad treba da vas ovde dovedem. Ne, ne - poručio je kroz smeh, jasno stavljajući do znanja da mu je privatnost sada najvažnija.

Pevač Nemanja Nikolić takmičio se u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je već 20 godina na estradi.

Preživeo infarkt

Nemanja Nikolić je preživeo infarkt u 32. godini života, a to je bio trenutak kad mu je život visio o koncu. Tokom vožnje je osetio oštar bol u predelu leđa, a s njim su u automobilu bili žena i deca, za čiju je bezbednost najviše bio zabrinut. Zaustavio je automobil nedaleko od igraonice u kojoj se održavao rođendan na koji su bili pozvani, otvorio vrata i ispao iz auta.

- Bio je januar, bilo je jako hladno, i od stana do igraonice gde je trebalo da idemo na rođendan ima možda nekih kilometar, i bukvalno na nekih 200-300 metara udaljenosti to mi se desilo. Bol u predelu leđa je bio neopisiv, a trajao je 10-15 sekundi. Ženu i decu sam dovezao i samo sam rekao da izađu iz automobila. Kad sam otvorio vrata, ispao sam iz auta. Bio sam mokar kao da je neko kofu vode polio po meni. Sve se dešavalo vrlo brzo. Tada sam imao pritisak 230 sa 168. U tom trenutku sam mislio da se nešto "prespojilo". Moja braća su odmah izašla iz igraonice i bili smo u bolnici za nekih 5-10 minuta. Tamo su mi izmerili taj visoki pritisak, dali mi neke lekove ispod jezika. Na EKG-u se vidi da sam imao infarkt - ispričao je pevač za domaće medije, a izgleda da je ova situacija jedna od onih koja ga je navela da se posveti prirodi i miru.

Za noć zaradio 67.000 evra

Nemanja je rado viđen pevač na veseljima, pa je jednom prilikom za noć zaradio 67.000 evra, o čemu je govorio.

- Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam išao od stola do stola da bih ga dobio. To apsolutno nikad nisam radio. Uvek je to bilo nešto spontano. Pevajući jednu pesmu, najveći bakšiš koji sam dobio za 20 godina karijere bilo je 67.000 evra za noć. Podelio sam ga s muzičarima na ravne časti. To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno, desilo se takvo veče i rado ga se sećam - izjavio je folker ranije.

Bio u rijalitiju

Podsetimo, Nemanja Nikolić je rodom iz Doljevca, mesta između Niša i Leskovca, a popularnost je stekao u prvoj sezoni "Zvezda Granda". Njegova prva pesma "Da se napijem" postala je veliki hit koji se i danas rado sluša, a usledio je i album, na kom su se izdvojile pesme "Bebo" i "Drugarice". Kasnije se oprobao i u jednom rijaliti takmičenju, a onda je bio sve manje vidljiv na estradnim dešavanjima, a i svoju diskografiju nije mnogo osvežavao. Razlog svemu tome je možda baš ta kućica u kojoj se sklonio od svega.

Kurir.rs