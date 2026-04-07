Jakov Jozinović bi hteo da sruši rekord Lepe Brene po broju koncerata održanih u Sava centru u Beogradu. Kako saznajemo, njegov menadžment ozbiljno razmišlja da zakaže još deset koncerata u pomenutoj dvorani, čime bi stvarno premašio uspeh Jugoslovenke koja je svojevremeno održala 17 nastupa u nizu u Sava centru.

Nezapamćeni hajp

- Jakov će za malo više od mesec dana održati deset koncerata u Sava centru, već ih je održao osam i očekuju ga još dva, ali njegov tim i on ne planiraju da se tu zaustave. Ozbiljno razmišljaju da nastave s koncertima i da ne prestaju dok ih ne bude održao 20 u istoj dvorani. Vidite i sami da se njegovi koncerti rasprodaju za 10-15 minuta i da ostane na hiljade ljudi na sajtu za kupovinu karata koji ostanu bez njih. Tako da ja ne vidim problem da će oni uspešno srušiti rekord Lepe Brene, koja je održala 17 koncerata u Sava centru - rekao nam je izvor blizak Jozinoviću.

Mladi pevač je trenutno u nezapamćenom hajpu, pa osim što je osvojio srca tinejdžerki iz Srbije, i javne ličnosti ne kriju da su oduševljene njegovim uspehom. Da ovolika potražnja za njim nije samo u Beogradu, svedoče i najave njegovih koncerata po regionu.

Jozinović je zakazao koncerte i u Bosni, tačnije u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci i Tuzli, dok je u Hrvatskoj već održao nekoliko koncerata - u Osijeku, Splitu, a najveći i najspektakularniji ga tek očekuju u zagrebačkoj Areni. U glavnom gradu Hrvatske zakazao je čak dva koncerta u njihovoj najvećoj dvorani, pa će ukupno 40.000 fanova uživati u pesmama i energiji koju će im Jakov doneti.

Mladi pevač će zapevati i u Makedoniji, Sloveniji, a kako je najavio na svom Instagram profilu, spisak će se nastaviti. Nakon četvrtog koncerta u Beogradu Jakov je govorio za medije, pa na pitanje do kog broja planira da ređa koncerte, izjavio je sledeće:

- Biće koncerata onoliko koliko publika to bude želela - rekao je Jozinović.

S druge strane, Lepa Brena i dalje održava koncerte širom regiona i Evrope, i još je jedna od onih koja obara sve rekorde, što mediji, kao i njena verna publika, često ističu. Pevačica je nedavno govorila o svojim uspesima, pa je rekla da je svoje rekorde odavno postavila i da je sada red da to rade neki drugi.

- Ja ne bih obarala vlastite rekorde, nego neka mladi prave nešto novo. Ja sam svoje rekorde postavila, a sada neka dođu drugi i postave ih, a ja da uživam - poručila je balkanska zvezda za medije.

Prešišao Zdravka

I dok se još ne zna da li će trenutno najaktuelniji pevač uspeti da obori rekord starije koleginice, ono što je sigurno jeste da je uspeo da obori rekord Zdravka Čolića, koji je svojevremeno održao devet koncerata u pomenutoj dvorani. Najveća muška balkanska zvezda je 1998. godine rasprodao devet uzastopnih večeri, a Jozinović ga je već nadmašio kad je i deseti koncert u Sava centru rasprodao u rekordnom roku od deset minuta, zasenivši kolegu čije pesme vrlo rado peva na svojim koncertima.

