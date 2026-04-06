U najnovijim dešavanjima na imanju rijaliti programa "Elita 9", Veliki šef je još jednom jasno stavio do znanja da ne toleriše kršenje pravila i da će svaki prekršaj naići na oštru reakciju. Iako nije retkost da takmičari u Beloj kući povremeno pokušaju da zaobiđu red, produkcija ovog puta preko toga nije mogla da pređe i morala je hitno da reaguje.

Glavni razlog za ovaj najnoviji talas kazni jeste nepoštovanje jednog od osnovnih pravila života u Eliti – spavanje u nedozvoljeno vreme. Zbog ovog prekršaja, Veliki šef je doneo neopozivu odluku da sankcioniše četvoro učesnika koji su zatečeni kako spavaju kada to nije dozvoljeno.

Takmičari koji će snositi posledice zbog ovog ponašanja su Rada Todorović, Viktor Gagić, Sale Luks, kao i pevačica Jovana Cvijanović.

Ovim potezom i činjenicom da doslovno "pljušte kazne", produkcija je jasno upozorila sve ostale takmičare da se kršenje osnovnih pravila više neće tolerisati i da će svaki sličan pokušaj u budućnosti biti strogo sankcionisan.

Maja Marinković žestoko kažnjena

Najnoviji incident odigrao se tokom emisije "Pitanja gledalaca", kada je došlo do verbalnog sukoba između Uroša Stanića i Asmina Drudžića. Situacija je brzo eskalirala, nakon čega je Maja Marinković fizički nasrnula na Uroša.

Zbog ovog incidenta usledila je munjevita reakcija Velikog šefa, koji je doneo hitnu odluku da Maja bude kažnjena, poručujući još jednom da ovakvi postupci moraju snositi posledice.

Veliki šef je u poslednje vreme doneo više hitnih odluka usled grubog kršenja pravila "Elite". Pored Maje Marinković, nedavno su zbog prekršaja morali da snose posledice i Bojana Pavlović, Nemanja Gačić, kao i Anita. Posebno se izdvaja slučaj Jelene Marinković, koja je zbog vređanja na nacionalnoj osnovi kažnjena oduzimanjem celog mesečnog honorara.

