Slušaj vest

Ovih dana, nakon što je u slučaj umešana i policija, javnost bruji o Kristini Spalević i Kristijanu Goluboviću. Kako Kristina navodi, njen bivši partner Golubović je nastavio da joj preti, a ona je zbog toga ponovo morala da ga prijavi policiji.

Ovako je izgledalo kada je Kristina pokupila svoje stvari u džakove za đubre:

1/5 Vidi galeriju Kristina Spalević se seli Foto: Printscreen

Poruka svim ženama

Kristina je poručila da više ne želi da trpi nasilje, a to je savetovala svim ženama koje su se našle u takvoj ili sličnoj situaciji. Međutim, postoje i druge poznate dame koje su ranije prošlo kroz to.

Ana Nikolić

Pevačica Ana Nikolić je prošle godine nakon svađe u vikendici na Avali, o kojoj je Kurir pisao, prijavila partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje u porodici. Ana je tvrdila da ju je Rale pretukao, pa je on dobio zabranu prilaska u trajanju od mesec dana. Međutim, pevačica je Ratkoviću vremenom sve oprostila i nastavili su svoju vezu.

Ovo je Raletova kuća na Avali:

1/4 Vidi galeriju Raletova kuća na Avali Foto: Ljiljana Stanišić Kurir

Jelena Karleuša

Pevačica Jelena Karleuša je pre nekoliko godina prijavila supruga fudbalera Duška Tošića za nasilje u porodici. Tada je, kako su mediji preneli, Tošić udario šamar pevačici. Karleuša je odmah dovila medicinsku pomoć, a policija sa Savskog venca je odmah reagovala i pristigla na njihovu kućnu adresu. Fudbaler je dao iskat i time izjavio da je između njih došlo do svađe, uz to negirajući da je došlo do fizičkog nasilja. Iako su se pevačica i fubaler razveli, ne tako davno, Tošića je Jelena prijavila ponovo policiji jer je zamenio brave na vratima doma u kom ona živi sa ćerkama.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša stigla pravo sa aerodroma u svoj stan na Dedinju. Foto: Kurir

Nataša Bekvalac

Svojevremeno je domaću javnost uznemirila vest da je Luka Lazukić fizički nasrnuo na pevačicu i tadašnju suprugu Natašu Bekvalac. Prema navodima, incident se dogodio svega mesec dana nakon što se pevačica porodila. U trenutku napada, Nataša se nalazila u stanu sa dadiljom i njihovom ćerkom Katjom, koju je dobila u braku sa Lazukićem. Nakon toga, brojne koleginice stale su uz nju i javno joj pružile podršku, dok su neke od njih, ohrabrene ovim slučajem, prvi put progovorile o sopstvenim iskustvima fizičkog i psihičkog nasilja u partnerskim odnosima.

Pogledajte Natašine slike u galeriji:

1/8 Vidi galeriju nataša bekvalac Foto: Nemanja Nikolić

Maja Marijana

Pevačica Maja Marijana pre nekoliko godina okončala je brak sa Mladenom Šmakićem, kojeg je još 2013. godine prijavila za nasilje u porodici. Tada je u policiji potvrdila da je pretrpela udarac od supruga, dok je u izjavama za medije isticala da nijedna žena ne bi smela da trpi bilo kakav oblik nasilja, pa ni šamar. Takođe je naglasila da do pomirenja među njima nije došlo.

Ovako su oni izgledali nekad:

1/6 Vidi galeriju Maja Marijana sa bivšim suprugom Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic

Mina Lazarević

Glumica Mina Lazarević razvela se od supruga Gorana Stanića nakon incidenta koji se dogodio 2015. godine u njihovom stanu na Zvezdari, kada ju je, kako je tada prijavljeno, fizički napao. Sve se odigralo pred njihovom maloletnom decom, nakon čega je glumica slučaj prijavila nadležnim organima. Stanić je potom priznao krivicu i sa tužilaštvom sklopio sporazum, prema kojem je osuđen na godinu dana kućnog pritvora uz elektronski nadzor. Par se u međuvremenu i zvanično razveo, a starateljstvo nad njihovo dvoje dece pripalo je Mini.

Pogledajte Minine fotografije:

1/7 Vidi galeriju mina lazarević Foto: Printscreen/K1, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Informer

BONUS video: