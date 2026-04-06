Nakon što se nedavno porodila i na svet donela sina Bogdana, pevačica Milica Todorović ovih dana ima nove povode za slavlje. Zbog toga, ovih dana u njenom domu vlada lepa atmosfera i pozitivna energija. Ovog puta, javno je podelila emotivne prizore iz svog rodnog Kruševca gde se jasno vidi koliko joj bližnji znače.

"Majčice, srećan ti rođendan"

Na fotografiji je njena majka, koja sedi za stolom u prijatnom ambijentu, vidno raspoložena i sa osmehom na licu, dok u ruci drži čašicu pića, spremna za slavlje. Odevena je u majicu sa leopard printom, a kosu je podigla u ležernu punđu. Njen prirodan izgled i vedar izraz dodatno doprinose toplini i lepoti zabeleženog trenutka.

Prva ljubav Milice Todorović

Inače, Milica Todorović, osetila je prvi put ljubav kraj partnera i kolege Nenada Jovanovića. Pevačica i pevač nekoliko godina bili su u vezi, a kada je ljubav nestala ostali su dobri prijatelji.

Baš taj njihov potez, buni širu javnost. Nenad je jednom prilikom govorio o tome.

- Milica i ja smo ostali super odnosima, nekim ljudima bude čudno. Uvek se lepo pozdravimo, ona je super devojka, kvalitetan čovek, talenotvana. U teškim nekim trenucima, pozove ili ja nju. Nema razloga da ne budemo priajtelji - rekao je on.

Nenad Jovanović se danas ne eksponira u medijima i ne planira povratak na estradnu scenu, ali i dalje redovno nastupa na svirkama i veseljima.

Oni koji su imali prilike da ga slušaju, komentarišu da se fizički nije mnogo promenio od perioda kada je nastupao u "Zvezdama Granda", ali da mu je glas danas još jači i zreliji, te da atmosferu na nastupima dovodi do usijanja.

Ima svoju poslastičarnicu

Što se tiče njegovog privatnog života, Nenad je nakon raskida sa Milicom pronašao svoju sreću – oženio se 2014. godine i sa suprugom je dobio sina Danila. Pored pevanja, otvorio je svoju poslastičarnicu u Beogradu.

- Planirali smo to dugi niz godina, pošto njeni imaju proizvodnju u Čačku već 25 godina. Hteli smo da prodajemo te lepe kolačiće. Sigurno da je ova situacija, gde je smanjen obim posla i mog i njenog, uticalo da se to desi baš sada. Zadovoljni smo - rekao je Nenad za Grand pre dve godine.

