Slušaj vest

Supruga Slobe Radanovića, Jelena Radanović, na društvenim mrežama neretko otvoreno govori o detaljima iz privatnog života. Nakon što je nedavno priznala da se i posle razvoda suočava sa emotivnim turbulencijama, sada je otkrila i da li se kaje zbog toga što je prvi put stupila u brak u mladosti.

Pogledajte Slobine i Jelenine fotografije:

1/5 Vidi galeriju Slobodan i Jelena Radanović ostavrili sve planove Foto: Pritnsceen/Instagram

Prvi brak

Odgovarajući na pitanja svojih pratilaca, Jelena se ponovo osvrnula na svoj prvi brak i tom prilikom otkrila još jedan detalj iz svoje prošlosti.

Pratioci su je upitali koliko je imala godina kada je prvi put stupila u brak, kao i da li danas žali zbog te odluke. Iako se taj brak nije završio na srećan način, istakla je da na to ne gleda kao na grešku.

- Sa 27 godina. Ma što greška, uvek postoji drugi krug - napisala je Jelena, jasno aludirajući na to da joj je život dao novu šansu za ljubav sa sadašnjim suprugom, Slobom Radanovićem

Foto: Printscreen

O religiji

- Da li si bila i pre Slobe pobožna ili te je on "uveo" u veru? Divni ste - glasilo je jedno od pitanja koje su joj fanovi postavili, a Jelena je jasno odogovorila:

- I pre Slobe. Ali sa njim sam počela da se osećam kao popadija - našalila se Radanovićka.

Pogledajte njihove slike sa plaže:

1/8 Vidi galeriju Porodica Radanović na Maldivima Foto: Printcreen

Sloba joj se dopao i pre nego što su se upoznali

Podsećamo, Jelena je ranije otkrila kada je prvi put čula za pevača i kako je izgledao prvi susret.

- Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena i priznala kako se osećala kada ga je ugledala na proslavi:

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: printscreen instgaram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagra

- Odsekla su mi se kolena, ali doslovno. Niko nije primećivao da se nešto dešava. Progovorili smo samo dve rečenice, sutradan mi je pustio poruku i pitao da li je sve bio okej, čak je i persirao. Posle toga se više nismo čuli. Tek šest meseci kasnije kada smo bivši suprug i ja potpisali za razvod, tada je Sloba pustio poruku, kao da je znao. Zvao me je odmah kući, da razgovaramo, čak sam se i uvredila malo. Otišla sam tada kod njega i više se nikada nismo razdvojili.

