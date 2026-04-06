Vest da će legendarni pevač narodne muzike Milanče Radosavljević održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu, i to na Tašmajdanu, odjeknula je među publikom jače nego što je iko mogao da nasluti. Iako je od prve objave prošlo svega nekoliko dana, već sada je jasno da pred nama nije samo još jedan muzički događaj, već veče koje publika dugo čeka i koje će, bez sumnje, ostati upisano među one koncerte o kojima se priča godinama.

Od trenutka kada je objavljena vest da će jedan od najvoljenijih glasova narodne muzike konačno stati pred beogradsku publiku na velikom samostalnom koncertu, reakcije ne prestaju da stižu. Poruke podrške, uzbuđenje i interesovanje publike iz Srbije, ali i iz celog regiona, samo potvrđuju ono što su mnogi odavno znali – da Milančetove pesme ne poznaju ni granice ni vreme.

Foto: AS Studioto

Sada je poznat i datum koncerta.

Kralj dvojke, pevač čiji su glas i emocija obeležili decenije, zapevaće pred beogradskom publikom 3. jula 2026. godine, na jednoj od najlepših letnjih scena u prestonici.

Tim povodom, Milanče se obratio publici na sebi svojstven, skroman i srdačan način:

– Draga publiko, dođite na Tašmajdan 3. jula. Došlo je vreme da i ja, posle šest decenija karijere, imam svoj solistički koncert sa gospodinom Acom Sofronijevićem – rekao je Milanče.

U toj jednoj rečenici stalo je mnogo više od same najave. Stala je zahvalnost, stala je emocija, ali i jedna tiha simbolika – da posle toliko godina pesme, publika konačno dobije noć posvećenu samo njemu.

Milanče godinama nosi epitet miljenika publike svih generacija. Njegove pesme pevale su se i u kafanama i na slavama, i na velikim slavljima i u onim tihim, ličnim trenucima kada čovek uz muziku traži utehu, uspomenu ili istinu. Uvek je govorio da ga je upravo narod održao, i da sve što jeste duguje ljudima koji su njegove pesme prihvatili kao svoje. Možda upravo zato ne čudi što je, kada je reč o ovom koncertu, imao samo jedan važan uslov.

Želeo je da svako može da kupi kartu i da tog julskog dana bude deo večeri u kojoj će se pevati iz srca. Nije želeo da ovaj koncert bude rezervisan samo za pojedince, već za sve one koji su ga voleli, slušali i uz njegove pesme živeli.

Organizatori su, naravno, tu njegovu želju uslišili. Zato će u prvih pet dana prodaje karte biti dostupne po povlašćenim cenama, kako bi što više ljudi imalo priliku da na vreme obezbedi svoje mesto za, već sada je izvesno, jedan od najvažnijih koncerata godine. Prodaja karata počinje u sredu, 8. aprila, u 13 časova, putem platforme efinity.rs. Karte po povlašćenoj ceni moći će da se kupe u narednih pet dana, odnosno do ponedeljka, 13. aprila do 13 časova.

I upravo taj detalj mnogi već sada vide kao još jedan dokaz koliko Milanče voli i poštuje svoju publiku. Jer i kada se sprema za najveću beogradsku noć svoje karijere, on i dalje misli pre svega na ljude zbog kojih je sve ovo i trajalo toliko dugo.

Na koncertu će legendu narodne muzike pratiti orkestar Aleksandra Sofronijevića, koji će svojim zvukom i energijom dodatno obogatiti veče koje se već sada najavljuje kao pravi praznik narodne muzike. Zanimljivo je i to da je upravo Aca Sofronijević bio čovek koji je uspeo da ubedi Milančeta da konačno organizuje svoj prvi veliki samostalni koncert u Beogradu. I čini se da je publika zbog toga posebno zahvalna – jer neke ideje ne menjaju samo planove, već ispravljaju jednu veliku nepravdu vremena.

Jer, posle tolikih pesama, tolikih emocija i tolikih godina na sceni, možda je baš sada došao pravi trenutak da Beograd svom Milančetu uzvrati onako kako dolikuje – punim Tašmajdanom i pesmom koja će trajati dugo u noć.

