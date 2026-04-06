Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš i Stanija Dobrojević su u rijalitiju "Elita 9" izašli u dvorište gde počeli da razgovaraju. Starleta je prva počela da postavlja pitanja: "Da li ti mene smeš da pogledaš u oči?" - direktno ga je upitala. Na to je Janjuš odgovorio direktno, takođe postavljajući pitanje: "Imam li ja pravo da se zaljubim u tebe?".

"Mogu da raskinem, ti si mi simpatična"

Stanija ga je presekla rekavši: "Nemaš, imaš devojku, a meni je zauzetih dosta".

Janjuš je ipak nastavio, pa joj je u rijalitiju ponudio rešenje:

- Mogu da raskinem, ti si mi simpatična i zanimljiva. Ne može meni sa tobom da vatra plane - bio je direktan Janjuš.

Ovako su izgledali Janjuš i Aneli:

1/7 Vidi galeriju Janjuš i Aneli Foto: Printscreen YouTube

Tiha patnja godinama

Stanija ga je posle toga podsetila na svoju lojalnost i prepiske koje je video Asmin:

- Kad sam ljuta papričica, pozdravila sam i Jelicu, hoćeš da te podsetim. Drugar Asmin je dobio od nje prepiske. Tiha sam ti patnja već godinama. Od prve poruke koju si pustio. Ja sam rijaliti drugarica sa kodeksima, ja sa bivšima od drugarica nemam ništa - bila je iskrena starleta.

Janjuš joj je zatim priznao:

- Znaš da sam te sanjao - bio je iskren.

Muvao ju je bilioner

U nastavku razgovora, Stanija je govorila o pravilima kojih se drži nakon raskida, ali i o neobičnim iskustvima iz prošlih odnosa.

- Ja kad raskinem, ne ulazim u sledeću vezu, treba mi šest meseci do godinu dana, da se očistim. Asmin je imao kompleks, pre njega sam upoznala bilionera, on me je urnisao, pa posle cvilio na poruke, na kraju sam ga blokirala. On je prelep muškarac, ali bio je frik, nije mi dao da gledam filmove, tražio da gledam crtane - ispričala je ona.

Pogledajte kadrove iz Elite:

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević u Eliti 9 Foto: Printscreen

"Mogu da budem i sa muškarcem koji nema ništa, ali..."

Janjuša su zanimali njeni kriterijumi, pa ju je upitao:

- Da li ti možeš da se zaljubiš u nekog ko ima 200 hiljada?

Ona je objasnila šta joj je kod muškarca najbitnije:

- Mogu ja i u nekog koji nema ništa, ali mora da ima integritet - istakla je Stanija.

Ovako je izgledao njen ulazak u Elitu:

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9. Ona je u Belu kuću ušetala dok je u pozadini bila puštena pesma Maje Berović "Laju kuje", a kamere su zabeležile face zadrugara Foto: Pink

Janjuš je ipak pokušao da je ubedi da neće lako odustati:

- Ja ću se boriti... Ja pišem, piše svaki muškarac kad je slobodan - rekao joj je.

Međutim, Stanija ga je na kraju provocirala i podsetila na to šta je bivša radila za njega:

- Koliko te je Jelkić volela, davala ti pare i sve, sve mi poslala crno na belo - rekla je.

