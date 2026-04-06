Pevačica Milica Todorović povukla se iz javnosti nakon porođaja i trudi se da uživa u prvim mesecima sa sinom Bogdanom. Milica je sada sa naslednikom otišla u rodni Kruševac, gde će u krugu porodice proslaviti Uskrs.

Nastala je i prva fotografija Milice Todorović i sina Bogdana. Oni su uživali u dvorištu porodične kuće, a ponosna majka čvrsto je grlila prvenca smeškajući se.

Milica Todorović sa sinom
Prva slika Milice Todorović sa sinom Foto: Printscreen

Mali Bogdan je nosio plavu kapu i teget majicu, a pevačica ga je pokrila i tankim ćebencetom.

Milica Todorović nedavno bila gost na koncertu

Podsetimo, pevačica Milica Todorović porodila se u februaru ove godine, a nedavno se prvi put pojavila pred publikom, i to kao specijalni gost na koncertu pevačice Indira Levak.

Milica Todorović je tada na scenu izašla tip-top sređena, a publika ju je dočekala velikim aplauzom. Vidno raspoložena, pevačica se obratila prisutnima i poručila da joj se ispunila velika želja:

Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se velika želja da budem sa tobom na pozornici" - rekla je tada Milica Todorović.

Pravo slavlje povodom krštenja sina Bogdana

Podsetimo, pevačica Milica Todorović nedavno se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi, a sada uveliko priprema krštenje sina Bogdana.

Nekadašnja pobednica takmičenja "Zvezde Granda" planira da ovaj važan događaj organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

Milica Todorović Foto: Prinscreen/Instagram

Kako je Milica Todorović velika vernica, izabrala je da se sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru na obodu Beograda.

"Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lepo i dostojanstveno", otkrio je izvor blizak pevačici.

Inače, Milica i njen bivši partner su slavili kada se rodio naslednik.

Ne propustiteStarsMILICA TODOROVIĆ SE JAVNO OBRATILA MAJCI: Nije mogla da sakrije osećanja, pa podelila kadrove iz porodične kuće! Niko nije ostao ravnodušan (FOTO)
Milica Todorović
Stars"VRAĆA SE" Stevan Anđelković otkriva detalje iz života Milice Todorović, desiće se ranije nego što je bilo ko mislio
screenshot-36.jpg
StarsPRVI DEČKO MILICE TODOROVIĆ PROGOVORIO O NJOJ: Ono što je ljudima čudno o njihovom odnosu, njima nije
Milica Todorović
StarsMILICA PAVLOVIĆ OTKRILA TAJNU MILICE TODOROVIĆ PA SE UHVATILA ZA GLAVU! Sve se desilo pred kamerama: Valjda mi neće zameriti
Milica Pavlović Milica Todorović

STARS EP 591 Izvor: Kurir TV