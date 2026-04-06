Srpska influenserka Anđela Šimšić nedavno je postala majka, a ona i suprug su svojoj ćerkici dali ime Arija. Anđela je u braku sa 19 godina starijim partnerom, čije bogatstvo meri milione, zbog čega njihov odnos izaziva posebnu pažnju javnosti. Nedavno je Anđela pokazala kako su prvi put porodično proslavili Uskrs nakon rođenja ćerkice.

Anđela je zajedno sa suprugom, ćerkicom i prijateljima proslavila praznik, a pažnju je privukla u lepršavoj žutoj haljini u kojoj je blistala.

- Naš prvi zajednički Uskrs koji smo dočekali kao porodica. Proveli smo predivno vreme sa najbližom porodicom i prijateljima - napisala je ona u opisu na Instagramu.

Razlika u godinama

Inače, influenserka je jednom prilikom odgovarala na pitanja koja je dobila od pratioca na Tiktoku i tada govorila o razlici u godinama između nje i njenog partnera .

- Rudi je 19 godina stariji od mene, znam da je to kod nas malo tabu i da je to malo veća razlika i da ljudi kad su na početku čuli da je moj momak toliko stariji bili u šoku. Ali iskreno da vam kažem nikada nisam obraćala pažnju na te komentare zato što ja lično nisam osetila neku razliku između nas. Ja sam rano otišla od kuće sama u Ameriku i bila sam primorana da sazrim, samim tim uvek su me zanimali stariji muškarci kad sam došla ovde. Jesam u Beogradu bila i sa starijima i sa mlađima, i bilo je to super za neku vezu, ali za brak ili ozbiljan život ne - rekla je ona, pa nastavila:

- Kada se zaljubiš i kada te srce vodi i kada te duše vodi ka nekome, jednostavno ne možeš protiv sebe. Ako je tebi lepo sa tom osobom i ako te ta osoba ispunjava, ako vidiš budućnosti, to je poprilično jednostavno, samo što ljudi komplikuju - zaključila je ona.

