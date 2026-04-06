Drama u rijalitiju ne prestaje! Stanija Dobrojević suočila se sa prizorom koji ju je potpuno izbacio iz takta čim je kročila u izolaciju, gde ovu nedelju provodi kao potrčko Uroš Stanić.

Naime, pored nje u izolaciji boravi i njen bivši verenik Asmin Durdžić, koji očigledno ne gubi vreme nakon raskida – u njegovom zagrljaju završila je Maja Marinković. Njih dvoje su, prema pričama cimera, celu noć razmenjivali nežnosti, a potom zaspali jedno uz drugo, ne mareći ko bi mogao da ih vidi.

Stanija nije mogla da sakrije šok kada je otvorila vrata i zatekla ovaj prizor. Na njenom licu jasno se videlo iznenađenje, pa čak i neverica. U prvi mah se prekrstila, kao da pokušava da dođe sebi, a zatim bez reči otišla do svog kreveta.

Ispala šmeker

Iako je delovalo da će napraviti scenu, starleta je odlučila da ostane suzdržana – bar za sada. Okrenula se na drugu stranu i pokušala da zaspi, ali izvori iz kuće tvrde da je bila budna još dugo, vidno potresena onim što je videla.

Ukućani već šuškaju da je ovo tek uvod u pravi haos koji sledi, jer mnogi veruju da Stanija neće moći dugo da ćuti. Posebno jer je reč o njenom bivšem partneru, sa kojim je planirala budućnost, a sada ga gleda u zagrljaju druge žene – i to pred njenim očima. Nedavno su se Maja i Stanija našle zajedno pred objektivom.

