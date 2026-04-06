Starleta Stanija Dobrojević bila je vidno besna nakon što su se pojavile glasine o njenom navodno ljubavnom odnosu sa Radomirom Takijem Marinkovićem.

Nije štedela ni njega, ni njegovu ćerku Maju Marinković dok je demantovala ovu priču.

Demantovala

Dok je razgovarala sa učesnikom Dačom Virijevićem, starleta Stanija je jasno dala do znanja šta misli o Takiju. Poručila je da će reagovati ukoliko se takve glasine nastave. Objašnjavala je da je njihov jedini kontakt bio jednom prilikom kada joj je bio potreban prevoz nakon emisije.

- Sprdačina jedna, muška, sprdačina i on zajedno sa sprdačinom ćerkom radodajkom. Ima da ga unakazim. Ja bila sa Takijem? Meni je bio potreban prevoz posle emisije, da me Taki vozi. Mogu da je kupim sa sve gaćama, baš je frajerčina - vikala je besna Stanija.

"Pokušao je da bude sa mnom"

Nije se tu zaustavila, već se osvrnula i na Pecu Raspopovića, naglašavajući da, iako mnogi muškarci pokušavaju da joj se približe, ona u takvim situacijama uvek ostaje profesionalna.

- Isto kao i Peca, nisi bio sa mnom. Možda si pokušao, ali si dobio odgovor "ne". Kod mene je sve isključivo poslovno - bila je jasna.

Za kraj, starleta je otkrila kakvog partnera želi, naglašavajući da je iz prethodnih iskustava izvukla pouke.

- Nikada nisam bila sa muškarcima zbog novca, ali više ne želim da budem sa socijalnim slučajevima. Važno mi je da muškarac ima integritet i da znam sa kim planiram budućnost i porodicu - zaključila je Stanija, stavivši tačku na spekulacije.

Taki pobesneo

Podsećamo, Stanija je tokom svađe nekoliko dana insinuirala da je Taki učestovao u upoznavanju Maje Marinković, svoje ćerke, sa njenim bivšim momcima - izvesnim Lukom i Šarenim. Kada je reč o ovim navodima, Taki nam je odmah otkrio koliko on poznaje Šarenog.

- Znam čoveka 10 godina, nisam stao da je Stanijin dečko, on mi je rekao da je kao klinac bio sa njom. Kada se vidimo dobri smo, popijemo piće, znam mu i majku, izuetno dobar i kulturan momak. Čujemo se jednom u 15 dana, neobavezna priča bez interesa i bilo čega, drugari - rekao je Taki, a onda je objasnio:

Uživo su se videli dva minuta kod Bore na proslavi razvoda braka i ispraćaja u Elitu. Pružili su ruku: "ćao, ćao" i nijednu reč nisu prozborili.

Kada je reč o tome da je sedeo sa Šarenim, pa je pozvao Maju na video poziv koja mu se javila, Taki kaže da nije bilo tako, već da su bili na žurki zajedno.

- Ne, ne, ne. To je bilo leto, recimo, pre toga. Na jednom splavu sam bio sa ekipom sa puno devojaka. I one su htele da vide Maju i ja sam upalio video poziv, one su mahale, a pored mene je bio Šareni i on je samo mahnuo - rekao je Marinković.

S druge strane, Taki je objasnio i kako je Maja upoznala Luku, Stanijinog bivšeg dečka, te je istakao da je do njihovog susreta došlo potpuno slučajno.

- Luka je moj drugar iz Novog Sada, imamo zajedničke prijatelje i sticajem okolnosti je Lukina najbolja drugarica meni preporučila da stupim u kontakt da kupimo Lea. Maja i ja kada smo otišli da preuzmemo Lea, kada smo se vraćali, svratili smo u restoran i tu su sto pored nas sedeli Luka i ta drugarica. Pružili ruku, videli psa i to je to, otišli su. To je bilo pre pet godina! - rekao je on.

Za sam kraj on se osvrnuo na sve očiglednije pucanje prijateljstva i drugarstva njegove ćerke i Dobrojevićeve.

