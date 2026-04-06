Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik i novinar, Marko Đedović, obratio se svojim pratiocima na Instagramu i saopštio im rezultate biopsije.

Pogledajte kako je ranije izgledao:

1/6 Vidi galeriju Marko Đedović Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga, Antonio Ahel/ATAImages

Podsećamo, novinar je imao kratku intervenciju na želucu, a sve je prošlo u najboljem redu i on se sada oseća dobro. Tegobe su mu se javile nešto pre intervencije, a onda je nekoliko dana čekao na rezultate biopsije, koji su sada stigli.

Foto: Printscreen

"Stigli rezultati, sve je super. Nisam ni brinuo jer sam u najboljem timu najboljeg doktora bio", napisao je Marko na svom Instagram nalogu.

Marko o otkazima na Pinku

Podsećamo, direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, ranije je saopštio da će veliki broj zaposlenih na njegovoj televiziji ostati bez posla.

Tim povodom oglasio se i Marko Đedović, koji je istakao da se za svoju poziciju uopšte ne brine.

- Meni je legla plata iako je želja rijaliti fanatika bila da dobijem otkaz. Čovek je vlasnik privatne kompanije i ima apsolutno pravo na reorganizaciju posla i svega toga ima i niko ne može da mu kaže nisi u pravu. Video sam da su mnogi uplašeni, ali taj strah je normalna stvar zbog gubitka posla i to je stvar koja će mnoge naterati da bolje rade svoj posao. Svuda postoje paraziti koji crpe svu snagu. Svakako da ima razloge, jer niko neće dobre radnike da otpusti, ko doprinosi boljitku firme ili ko donosi gledanost niko mu neće reći zdravo i doviđenja, ali svim tim parazitima da. Ne mislim da se odnosi na deo posla u kom ja imam udela, jer to je deo posla koji najbolje funkcioniše po mom skromnom mišljenju, jer vidite i da je rijaliti nikada zanimljiviji i niko ne bi rekao šta će se desiti. O svemu tome govore dokazi, a sad druge stvari gde klacka, ja podržavam Željka u svim njegovim odlukama - rekao je Marko, a onda se osvrnuo na one koji su dobili otkaze pa se vratili na "Pink" televiziji.

U galeriji pogledajte fotografije Željka Mitrovića:

1/12 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Promo, Printscreen/TV Pink, Printscreen Instagram

- Ko poznaje Željka zna da je on jako dobar i jako tolerantan, kod njega nema naglih odluka. Ume toliko da pusti da je ovo jedini mogući izlaz. Željko je jako korektan pa čak i prema ljudima koji nisu bili korektni prema njemu i mnogi ljudi su otišli od nas i vratili se bez ikakve reči i nastavili da rade, a bilo je jako ružnih stvari. Ovo je nešto pregorelo i to samo on zna, ali sve što je u interesu kompanije ja ću podržati - govorio je Đedović tada.

Pogledajte BONUS video: