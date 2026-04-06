Veliku pažnju je izazvao susret Kristijana Golubovića i pevačice Ane Nikolić. Mnoge je zanimalo kako on provodi vreme nakon razvoda od Kristine, a njihov zajednički snimak je isplivao na mrežama i zaintrigirao javnost.

- Konačno da se upoznamo i u lajvu, mada kao da se znamo sto godina - rekla je Ana Nikolić.

- Ljubim ruku - uzvratio je Kristijan Golubović, koji je i objavio zajednički snimak, a njih dvoje su se, po svemu sudeći, super provodili u zajedničkom društvu.

Kurir otkriva detalje iskaza

Podsećamo, odnos između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića i dalje je centralna tema u javnosti. Nakon što su isplivali navodi da se Spalevićeva obratila policiji tražeći zaštitu od svog partnera, pojavile su se nove informacije.

Prema nezvaničnim saznanjima iz izvora bliskih slučaju, ona je pred organima reda u više navrata isticala da se oseća ugroženo i da strahuje za svoju bezbednost, opisujući Golubovićevo ponašanje kao nepredvidivo i promenljivo u zavisnosti od njegovog raspoloženja.

Kako se navodi, Spalevićeva je ukazala na učestale verbalne sukobe, tvrdeći da je partner vređa i koristi pogrdne izraze na njen račun. Posebno je naglasila da takvu vrstu ponašanja više ne može da toleriše, te da psihički pritisak i strah koji oseća utiču na njen svakodnevni život.

Kristina Spalević se selila tako što je spakovala stvari u džakove za đubre:

Izvori tvrde da je u nekoliko navrata pokušavala da pronađe način za smirivanje konflikta, ali da su pokušaji razgovora često završavali novim raspravama. U prijavi koju je podnela policiji, nekadašnja rijaliti učesnica je istakla da je odnos postao neizdrživ, te da više ne vidi mogućnost za normalnu komunikaciju.

Naglasila je da su Golubovićeve reakcije često impulsivne i da ne može da predvidi kako će reagovati u određenim situacijama, što je dodatno pojačavalo osećaj nesigurnosti i da ga se plaši.

Zbog svega navedenog, zatražila je izricanje mere zabrane prilaska.

Sa druge strane, javnost je podeljena. Dok jedni smatraju da je Spalevićeva postupila ispravno tražeći institucionalnu zaštitu, drugi pozivaju na oprez dok se ne utvrde sve činjenice njihovog odnosa. Za sada jedno na drugo u izjavama za medije prebacuju krivicu.

Ovako su Kristijan i Kristina nekad izgledali:

"Ne izlazim iz policijske stanice"

Podsetimo, Kristina se pre dve večeri ponovo obratila pratiocima na Instagramu i rekla da je po ko zna koji put u policiji.

- Mogu slobodno da kažem da sam ispred svoje druge kuće, pošto ne izlazim iz policijske stanice. Malo mi je jezivo i žao da se čovek od 57 godina ovako blamira. Nažalost, nisi otišao iza rešetaka jer tamo treba da budeš ako me non-stop ucenjuješ i pretiš da će me razvlačiti tvoji kumovi i drugovi... Trudim se da ne iznosim sve - rekla je Kristina.

