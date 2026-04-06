U rijalitiju Elita danas je na programu bila zanimljiva anketa, učesnici su birali osobe koje im najčešće izmame osmeh na lice, a atmosfera u Beloj kući dovedena je do usijanja zbog iskrenih, ali i brutalno duhovitih komentara.

Na red je došla i Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, koja nije štedela reči dok je obrazlagala svoj izbor.

– Prvo mesto ide Asmin Durdžiću. Šta su devojke videle na njemu, hodajući bojler! Pogotovo mi je smešan kad obuje bosonog patike i navuče Najk čarape. I ta njegova veza sa Majom Marinković mi je presmešna – rekla je Boginja bez zadrške za Asmina koji ima bogato imanje.

Na drugu poziciju smestila je Uroša Stanića, dok je treće mesto pripalo Dači.

Boginja Foto: Printscreen Pink

Izazvala lavinu komentara

Njena lista izazvala je lavinu reakcija među učesnicima, a mnogi su se smejali njenim komentarima, dok su drugi ostali u čudu zbog direktnosti koju je pokazala.

Ova anketa još jednom je pokazala da u Beloj kući nikada nije dosadno, kao i da humor često ide ruku pod ruku sa žestokim prozivkama.

