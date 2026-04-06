Slušaj vest

Folk zvezda Viki Miljković bila je specijalna gošća na koncertu Magla benda u Sava Centaru, gde je svojim nastupom priredila pravo muzičko iznenađenje za publiku.

U prepunoj dvorani, Viki je dočekana sa oduševljenjem i gromoglasnim aplauzima, a atmosfera je dodatno dostigla vrhunac kada je zapevala svoje najveće hitove.

Viki Miljković specijalna gošća Foto: A.Milinković

Publika je uglas pevala sa njom “Mahinalno” i “Crno na belo”, stvarajući emotivan i nezaboravan trenutak koji će se dugo prepričavati.

Svojim moćnim glasom i harizmom na sceni, Viki Miljković je oduševila publiku, a gostovanjem na koncertu kao jedna od najvećoh imena sa naše scene podržala je kolege i prijatelje iz Magla benda.

Podsetimo, pevačica i njen suprug Dragan Tašković Taške godinama gaje prijateljske odnose sa članovima Magla benda. Upravo su momci kojima je Viki bila gošća večeras uveseljavali goste na proslavi 18. rođendana njihovog sina Andreja Taškovića.

Pogledajte dodatni snimak: