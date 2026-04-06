Pevačica Edita Aradinović je pojavila na koncertu Magla benda. Bila im je podrška iz prvog reda, a niko nije ostao ravnodušan na njenu pojavu.

Edita čak i u trudnoći dosta radi, a brojne kolege su joj dale do znanja koliko im je drago zbog njenog blagoslovenog stanja.

Pevačica je blistala u ležernom izdanju, u uskoj beloj majici i farmerkama, dok je jaknu nonšalantno vezala oko struka. Na licu je imala minimalno šminke, a kosu je pustila da slobodno pada, dodatno naglašavajući prirodan izgled.

Oduševljenje zbog njenog drugog stanja nije krila ni koleginica Angellina, koja joj je odmah prišla kako bi se pozdravila. Nakon srdačnog susreta, uputila joj je čestitke, a potom nežno pomazila njen trudnički stomak.

Ovako je koncert izgledao:

Osim Edite, Magla bendu je podršku pružila pevačica Marija Mikić koja trenutno uživa u vezi sa imućnim advokatom, a tu je bila i koleginica Višnja Petrović koja je došla u pratnji frizera Stevana Radivojevića, kao i Princ od Vranje koji se kao i uvek pojavio u svom stilu.

O raskidu

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

Ovako je Edita izgledala na nastupu:

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

- Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Mnogo mi je žao što sam takva. iskreno je priznala Edita.

