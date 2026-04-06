Slušaj vest

Bivši dečko Stanije Dobrojević i bivši učesnik „Zadruge“, Marko Marković, uključio se u emisiju „Pitam za druga“, gde je govorio o svojoj bivšoj.

– Znate verovatno svi da zaobilazim u širokom luku sve intervjue. Moje učešće je trajalo koliko je trajalo i posle nisam hteo da budem deo toga. Sada se već sto peti put pominjem tamo, pa da vidim o čemu se radi. I to konstantno u negativnom kontekstu. Imala je posle mene momka, verenika, daj, manite mene, manite moje ime. Da li su to neke emocije koje još tinjaju u njoj prema meni, ne bih ulazio u dubiozu, ali očigledno me još spominje, i to u lošem kontekstu – rekao je Marko, koji se sa Stanijom svađao i tokom rijalitija, i dodao:

Imala lažne profile

1/5 Vidi galeriju Marko Marković Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Nemanja Nikolić, Printscreen/Zadruga

– Ja ne znam, svašta iznose. Ne pratim pomno, pogledam neke snimke kad mi je dosadno. Kome se šta može verovati… Vrlo je moguće da me je pratila sa lažnih profila. I te kako je imala lažni profil, a to je vešto krila. Ja ne iznosim prljavštine – nisu to prljavštine, ali je intima, a to se ne iznosi niti prepričava. Što bi krila da je imala lažni profil? Sto posto ga je imala i dok smo bili zajedno, ali mene nije interesovalo šta ona gleda sa lažnih profila – naveo je Marković.

Marko je istakao da je Stanija najljubomornija osoba koju je upoznao i da mu je branila da se bavi manekenstvom.

– Ja još nisam upoznao ni sreo toliko ljubomornu osobu kao Stanija. Primera ima koliko hoćeš, ali ih neću iznositi. Da je ljubomorna – jeste. Ako postoji neka merna jedinica za ljubomoru, ne znam koliku bi vrednost ona imala – bolesno ljubomorna. Naša veza je trajala tri godine, slobodno mogu da kažem. A ona koja je nenormalno ljubomorna ne može nikom ništa da zabrani, ali zarad očuvanja mira u odnosu, da ne bi bilo svađa, drama i scena koje je znala da pravi, ja sam odbijao razne stvari. Ja se modelingom bavim i dan-danas. Za 14–15 godina sam od toga zaradio solidnu cifru, koja je u današnje vreme velika. Ne vidim razlog za tu ljubomoru, ali jesam imao problem sa pravilima oko modelinga. Ja njoj nikad ni za šta nisam pravio problem – slikala se kako se slikala, i dok smo bili zajedno napravila je taj Onlifens. Ja sam sa njom popričao normalno, nikad joj nisam rekao „nemoj to“, niti sam pokušao da joj zabranim, dok je ona meni svašta branila. Onda je govorila kako sam ja socijalni slučaj. Ja se vodim time da je bitno ko kaže, a ne šta kaže. Ako ja branim nešto devojci, ona može da mi kaže: „U redu, ti mi to obezbedi“. Ona je imala problem i sa mojim spotovima i sa kampanjama. Imao sam ponude za pevanje – i to joj je smetalo. Šta je ona mislila da ja radim kad se slikam, pojma nemam, ali sam zarad mira to odbijao. Sada ne znam ko bi bio pored mene, a da mi kaže „ne možeš to, ne možeš ono“ – rekao bih: „Doviđenja, nismo više zajedno“ – rekao je on.

"Nisam je nikada voleo"

Marko je istakao da su on i Stanija više bili zaljubljeni nego što je to bila prava ljubav.

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram/ stanijadobrojevic

– Bila nam je sadržajna veza, a skoro dve godine smo i živeli zajedno, bilo je ozbiljno. Ali, iz ove perspektive, ljubavi nije bilo, više zaljubljenosti nego iskrene i prave ljubavi, makar iz mog ugla. Ako nekog voliš, onda ga prihvatiš, a ne da ga stalno ispravljaš, tako da čisto sumnjam da je to bila ljubav sa njene strane. Stanija i ja nismo bili zajedno kada sam ulazio u „Zadrugu 6“, prošlo je pola godine od našeg raskida – rekao je Marković i dodao:

– Da komentarišem nešto drugo mogu usput. A što se tiče njenog učešća – ovo je blam, nije smela ovo da dozvoli ni u tri života. To je toliko blamantno. Meni da se desila takva situacija sa nekom ženom, rekao bih joj da nikad tamo ne uđe. A ne – mile su joj pare. Kakvu situaciju da raščisti? Mile su joj pare. Mislio sam da je poznajem, ali kada je vidim na televiziji, nemam pojma ko je ta žena. Stavila katanac na nešto tamo – ne verujem šta sve slušam. Katastrofa. Mene bi bilo blam i da je to istina, a kamoli da to izgovorim. Ne mogu da verujem – voli pare, nije ušla za klikere. Dok sam bio sa njom, to što sam zarađivao trošio sam na nas. Rekao sam joj na početku šta da očekuje. Moj utisak dok smo bili zajedno nije bio takav, ali ovo što sada čujem… Ako kaže da nije imala odnose tri godine, onda ispada da je sa nekim bila samo zbog para. Katastrofa. Ali čak i da je tako, ne bi trebalo to da iznosi. Na njena peckanja nisam hteo da odgovorim – nije džentlmenski da pljujem u korito iz kog sam vodu pio. Neću to da radim, pogotovo zbog priča da me je neko finansirao. Ja nisam neko ko je završio IT pa da sedi kod kuće – ovo što znam da radim, to radim i od toga zarađujem. Kada mi neko to uskrati, onda ili neka mi stvori pare ili neka mi nađe nešto drugo da radim. Njoj je smetalo čak i da pričam sa devojkom na trafici kada idem po cigare – rekao je Marković.