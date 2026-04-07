"UVREDIO SE JER SMO MU NAPLATILI OBRVE" Adam Adaktar prozvao Milana Stankovića: "Ne znam gde je nestao čovek, više se nismo čuli"
Nekada jedan od najpopularnijih pevača mlađe generacije, Milan Stanković povukao se iz javnosti proteklih godina. O njegovom životu se danas malo zna, a samoprozvani "Bog obrva" Adam Adaktar nedavno je govorio o njihovoj saradnji.
Milan je oduvek vodio računa o izgledu, te je tako među prvima na domaćoj javnoj sceni imao ofarbanu plavu kosu i stil poput američkih zvezda. Adam je rekao kako je ga je Stanković kontaktirao jer je želeo da kod njega radi tetoviranje obrva, a da se potom navodno uvredio jer mu je usluga naplaćena.
- Javio se u DM i rekao: "Želim tvoje obrve", ja ga pozvao, devojke mu naplatile na kraju, on se uvredio. Eto, sad sam rekao. Glupost. Nakon toga se više nismo čuli - rekao je on, pa istakao da ipak o njemu ima lepo mišljenje.
- Fenomenalno. Ne znam gde je nestao čovek, ali bio je preteča svega. Bravo za njega! Nekako je bio srpski Džastin Biber - zaključio je tada Adam za "Hajp".
Rada Manojlović o raskidu sa Milanom
Podsetimo, Milan Stanković je bio u dugogodišnjoj vezi sa koleginicom Radom Manojlović. O razlozima raskida se dosta spekulisalo, a Rada je nedavno priznala da se, dok je bila u vezi sa njim, zaljubila u drugog muškarca.
- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do poslednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega. Neću reći dete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim - rekla je ona tada.
- Ja sam znala šta će i da će tako da bude. Da, pa ne može sa pevačicom da bude svako. Mislim, naš posao nije baš idealan.