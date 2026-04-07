Boki 13 otkrio je nepoznate detalje o svom detinjstvu i roditeljima.

Bojan Jovanovski je danas u sjajnim odnosima sa svojom porodicom, ali to nije oduvek bilo tako.

"Nikada je nisam slagao"

Boki je u podkastu pričao o majci i otkrio da mu je ona najveća podrška u životu.

- Moja majka je meni oduvek bila najveća podrška. To je žena koja meni nikada nije postavila čak nijedno pitanje koje bi možda moglo da me dovede u neprijatnu situaciju. Nije me pitala nešto što bi možda svako pitao, a imala je pravo na to. Zato je nikada nisam slagao, dok sa ocem to nije bio slučaj - govorio je Boki 13 u Voštkastu, pa se osvrnuo na odnos sa ocem:

Boki 13

- U nekim situacijama, kada sam bio mlađi, bio sam prinuđen da lažem svoga oca, samo iz razloga jer sam se plašio njegove reakcije. Zato svako treba da podržava svoju decu i prihvati ih onakva kakva jesu. Danas je potpuno drugačija situacija, imam dobar odnos sa oba roditelja, uključujući i oca. Ali vučem traume iz tog perioda rane dobi. Prošlo vreme, ali posledice negde ostaju. Možda će ovo zvučati grubo, ali je istina. Bio sam žrtva psihičkog maltretiranja oca u svoje vreme. S druge strane, ja to razumem. Zamisli ti imaš jednog sina, sina jedinca, za kojeg zamišljaš da bude sportista za primer, a on ispadne ovakva estradna budala kao ja. Ja kažem: vi ste mene napravili ovakvog kakav jesam, morate da me prihvatite. Ja sam sada suveren, to znači da ću ja da živim kako mislim da treba.

Uhapšen u akciji "Reket"

Podsetimo, Bojan je najpre uhapšen u akciji "Reket" i prvostepenom presudom 7. aprila 2022. godine osuđen je na devet godina zatvora za prevaru i pranje novca. Međutim, u aprilu 2024. Apelacioni sud u Skoplju je tu presudu poništio, te je Jovanovski pušten na slobodu.

- U zatvoru svi imaju telefone, samo su malo drugačiji uslovi za korišćenje. Nije dozvoljeno unošenje uređaja u zatvor, ali se prodaju. Telefon koji napolju košta 100 evra, u zatvoru je 1.000. U mom slučaju, svesno sam odbio da imam telefon i punih sedam meseci sam bio bez kontakta sa bilo kim osim sa advokatima. Sa majkom sam komunicirao preko pisama - rekao je Boki jednom prilikom.

"Spavao sam na podu"

Boki je svojevremeno govorio o iskustvu iza rešetaka.

- Prebacili su me u stari deo iz osvete. Tamo nije bilo mesta, bilo je jezivo, spavao sam na podu. Bilo je svašta. Od maltretiranja do udvaranja, svega.

Imao sam kulturnu distancu sa svima, i dan danas imam zatvorske drugare, čak sam bio na svadbi kod zatvorskog drugara - objasnio je.

"Pretukli su me"

- Pretukli su me, jesu. Imao sam javno pismo, obraćanje, pustio sam to iz zatvora. Apelovao sam na vrh vlade koja je sada zaboravljena prošlost... Oblačio sam se svaki dan kao da idem u grad. Sedim na šetalištu, trojica su mi prišli... Moj drug je krenuo da se tuče sa njima trojicom, njega su tukli, mene tukli, pocepali su mi usnu, bio sam u bolnici. Ovo zvuči možda interesantno, ali ne dao Bog nikom - rekao je Jovanovski.

"Doktor je rekao da ću, ako ne reaguju, umreti za 30 minuta"

- 8. septembra 2020. sam imao preforaciju čira želuca, jedva su me spasili. Spasio me je dežurni doktor. Bio sam u pritvoru, u 7 ujutru sam imao takvu bol koju nisam osetio nikad. Sve živo me je boleo. Došla je hitna pomoć, dali mi dijazepam. Bio sam crn kao moj sako. Tek oko pola 3, 3 su me odveli na kliniku. Doktor je rekao da imam 20 minuta ili da preživim ili ću dobiti sepsu - govorio je on u emisiji "Amidži šou.

