Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić važe za jedan od najskaldnijih parova na javnoj sceni, a malo ko zna kako je njihova ljubav počela još u detinjstvu.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

- Verovali ili ne, imali smo tu životnu situaciju da je on zimovao na Zlatiboru gde ima vikendicu. Ja sam isto išla na Zlatibor i nekako smo se kao deca često družili. Posle toga sam igrala folklor. Imala sam probe u njegovoj školi i tu smo se mimoilazili. Isto smo godište i tu smo izlazili zajedno, posle toga smo išli u srednju školu, tako da nekako smo malo po malo, jedno drugom bili ispred očiju. Imali smo lep odnos - ispričala je glumica prošle godine.

Ona je objasnila da je, zapravo, sve počelo da ide u smeru koji nije prijateljski kada su se sreli na jednoj žurki.

- On je tada bio u Crvenoj zvezdi. Ja sam došla na rođendan kod svoje drugarice. Obradovala sam se što sam ga videla. Prišla sam da mu se javim. Sutra me je zvao na večeru i od tog poziva smo krenuli intezivno da se družimo i viđamo i tako smo postali par. Nekako se kroz ceo život provlačimo - objasnila je tada Mirka.

Mirka i Vujadin

"Toj porodici treba mir"

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić pojavila se nedavno na jednom događaju u Beogradu, a novinari su je pitali o situaciji koja je zadesila Vujadina Savića i Mirku Vasiljević.

Na pitanje da li se čula sa njima, pevačica je rekla:

- Čula sam se sa svima sa kojima treba da se čujem. O takvoj temi prosto neću javno govoriti. Oni imaju moju punu podršku, do kraja života. Toj porodici treba mir, što više komentarišemu tu privatnu temu, sve se ide dalje - rekla je Katarina Grujić, pa dodala:

- Mene i Marka su uplitali u to na društvenim mrežama sa montažama? Ne znam, stvarno nisam videla to, mene niko u to nije uplitao - istakla je pevačica.

Mirka Vasiljević trenira u prirodi