Boki 13 govorio je o svom životu i iskustvima. Makedonski šoumen otkrio je da želi da snima film i da nije "Reket" jedini projekat koji će govoriti o njegovom liku i delu.

Na pitanje da li je iakda spavao sa ženom, Jovanovski je dao detaljan odgovor.

"Imam dosta iskustva"

- Nisam želeo mnogo da pričam o tome, jer želim da naplatim sve. Prvo sam čekao "Reket" da bude priča o zatvoru, a čekam da se nađe pravi producent da radimo film o mom životu koji je jako komplikovan. Naročito što se tiče ovih ljubavnih i s*ksualnih odnosa. Znaš li koliko bi razvoda bilo tada? Ne možeš ni da zamisliš. Mogu da ti kažem, realno sam zadovoljan do sada svojim s*ksualnim životom, imam dosta iskustva - govorio je Boki u Voškastu i dodao:

"Kad skinem se sa sebe, ja sam jedan normalan čovek"

- Izuzetno veliki hejt i pritisak doživljavam. Evo i ovo sada, buling, ja sam to preživeo odavno, bio sam predmet ismejavanja, predmet poniženja javnog. Za mene su se javljali neprozvani ljudi da komentarišu i daju sud. Kada sve skinem sve sa sebe, ja sam jedan normalan čovek, koga čak ne zanima ništa. Dok su mene ismejavali, ja sam to dobro naplaćivao. Nikada nisam javno priznao i rekao da li sam gej, strejt. Kada bih ja sada ispričao kako je sve to tačno išlo, svi živi bi se zbunili.

O roditeljima

Boki je u podkastu pričao o majci i otkrio da mu je ona najveća podrška u životu.

- Moja majka je meni oduvek bila najveća podrška. To je žena koja meni nikada nije postavila čak nijedno pitanje koje bi možda moglo da me dovede u neprijatnu situaciju. Nije me pitala nešto što bi možda svako pitao, a imala je pravo na to. Zato je nikada nisam slagao, dok sa ocem to nije bio slučaj - govorio je Boki 13 u Voštkastu, pa se osvrnuo na odnos sa ocem:

- U nekim situacijama, kada sam bio mlađi, bio sam prinuđen da lažem svoga oca, samo iz razloga jer sam se plašio njegove reakcije. Zato svako treba da podržava svoju decu i prihvati ih onakva kakva jesu. Danas je potpuno drugačija situacija, imam dobar odnos sa oba roditelja, uključujući i oca. Ali vučem traume iz tog perioda rane dobi. Prošlo vreme, ali posledice negde ostaju. Možda će ovo zvučati grubo, ali je istina. Bio sam žrtva psihičkog maltretiranja oca u svoje vreme. S druge strane, ja to razumem. Zamisli ti imaš jednog sina, sina jedinca, za kojeg zamišljaš da bude sportista za primer, a on ispadne ovakva estradna budala kao ja. Ja kažem: vi ste mene napravili ovakvog kakav jesam, morate da me prihvatite. Ja sam sada suveren, to znači da ću ja da živim kako mislim da treba.