Starleta i rijaliti učesnica Stanija Dobrojević često je isticala da poseduje diplomu državnog Ekonomskog fakulteta, ali malo ko zna kakav je uspeh ostvarila tokom školovanja.

Foto: Printscreen

Naime, njen prosek iz školskih dana nije bio široj javnosti poznat.

Naime, Stanija Dobrojević je rođena 17. marta 1985. godine u Virovitici. Otac joj je bio ekonomista i političar, a nastradao je 1995. godine tokom rata u Hrvatskoj, nakon čega se njena porodica preselila u Rumu.

Osnovnu školu završila je u Rumi, a potom i Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Četvrti razred srednje škole završila je sa prosekom 4,92. Zatim je upisala državni Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem je diplomirala u junu 2017. godine.

Fotografije svojih svedočanstava, indeksa i diploma objavila je svojevremeno na Instagramu kako bi dokazala svoje obrazovanje. Iako je izjavljivala da u budućnosti planira da se bavi diplomatijom i humanitarnim radom po uzoru na oca, nedugo nakon tih tvrdnji završila je u rijalitiju.

Što se tiče njenog zaposlenja, tokom druge godine fakulteta (2005. godine) otišla je u Sjedinjene Američke Države preko programa "Work and Travel". Od 2008. godine živi i radi u Atlantik Sitiju kao krupije, menadžer za odnose sa javnošću i zaštitno lice kazina "Harrah’s". Uz to je radila i kao bikini model u Majamiju.

Izlazak neplaniran pred Vaskrs

Podsetimo, Stanija Dobrojević je ulaskom u rijaliti izazvala ogromnu pažnju javnosti, pre svega zbog suočavanja sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, ali i nekadašnjom bliskom prijateljicom Majom Marinković.

Kako izvor blizak starleti otkriva, Stanija je za ovaj projekat ispregovarala jedan od najvećih honorara u istoriji rijalitija na ovim prostorima. Ipak, i pored vrtoglavog iznosa, njen boravak je od samog početka vremenski ograničen.

- Stanija je sa produkcijom unapred dogovorila dvonedeljni boravak. Iako su mnogi očekivali da će ostati do samog finala, ona ima jasno definisane uslove u ugovoru. Njen izlazak planiran je neposredno pred Vaskrs, jer joj je izuzetno važno da praznik provede u krugu porodice - navodi izvor.