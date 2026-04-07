OD RIJALITIJA DO FAKULTETA: Stanija Dobrojević na sva usta se hvali diplomom državnog fakulteta, a evo sa kojim prosekom je završila srednju školu...
Starleta i rijaliti učesnica Stanija Dobrojević često je isticala da poseduje diplomu državnog Ekonomskog fakulteta, ali malo ko zna kakav je uspeh ostvarila tokom školovanja.
Naime, njen prosek iz školskih dana nije bio široj javnosti poznat.
Naime, Stanija Dobrojević je rođena 17. marta 1985. godine u Virovitici. Otac joj je bio ekonomista i političar, a nastradao je 1995. godine tokom rata u Hrvatskoj, nakon čega se njena porodica preselila u Rumu.
Osnovnu školu završila je u Rumi, a potom i Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Četvrti razred srednje škole završila je sa prosekom 4,92. Zatim je upisala državni Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem je diplomirala u junu 2017. godine.
Fotografije svojih svedočanstava, indeksa i diploma objavila je svojevremeno na Instagramu kako bi dokazala svoje obrazovanje. Iako je izjavljivala da u budućnosti planira da se bavi diplomatijom i humanitarnim radom po uzoru na oca, nedugo nakon tih tvrdnji završila je u rijalitiju.
Što se tiče njenog zaposlenja, tokom druge godine fakulteta (2005. godine) otišla je u Sjedinjene Američke Države preko programa "Work and Travel". Od 2008. godine živi i radi u Atlantik Sitiju kao krupije, menadžer za odnose sa javnošću i zaštitno lice kazina "Harrah’s". Uz to je radila i kao bikini model u Majamiju.
Izlazak neplaniran pred Vaskrs
Podsetimo, Stanija Dobrojević je ulaskom u rijaliti izazvala ogromnu pažnju javnosti, pre svega zbog suočavanja sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, ali i nekadašnjom bliskom prijateljicom Majom Marinković.
Kako izvor blizak starleti otkriva, Stanija je za ovaj projekat ispregovarala jedan od najvećih honorara u istoriji rijalitija na ovim prostorima. Ipak, i pored vrtoglavog iznosa, njen boravak je od samog početka vremenski ograničen.
- Stanija je sa produkcijom unapred dogovorila dvonedeljni boravak. Iako su mnogi očekivali da će ostati do samog finala, ona ima jasno definisane uslove u ugovoru. Njen izlazak planiran je neposredno pred Vaskrs, jer joj je izuzetno važno da praznik provede u krugu porodice - navodi izvor.