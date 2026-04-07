Slušaj vest

Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana danas, 7.aprila, postali su roditelji.

Ponosni roditelji

Supruga istaknutog umetnika i virtrouza na harmonici na svet je donela zdravu devojčicu, a nakon porođaja i mama i beba se osećaju odlično.

"Mnogo se volimo"

Sofronijević je ranije govorio o momentu kada je saznao najlepše vesti.

- To je neverovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti ceo život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da verujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, neverovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.

"Biću najbolji otac, ne plašim se obaveza"

- Ne plašim se tih stvari i obaveza. Kolege mi pričaju videćeš ti, pa ne možeš da spavaš. Ne - ja ću sve da izdržim i biću najbolji otac na svetu. Evo ja ću biti primer da mogu sve da stignem, tek sledeće godine pravim svoju muziku, ja verujem da sve može da se stigne, kada ljudi vole, onda im i Bog pomaže, a pomoći će i roditelji, baba i deda, bože zdravlja. Sledeća godina je najvažnija u mom životu - najvažnija, jer postajem otac, što postajemo roditelji, a s druge strane, ja neću da stajem sa svojim projektima. Imaću solistički album sa harmonikom, radim konačno taj svoj veliki album koji sam odavno planirao, ja ću biti autor svih pesama na projektu “Sofra i prijatelji” gde ću pevati sa svim ljudima koje poznajem i radujem se što postajem autor muzike koju ću svirati.

Venčanje iz snova

Najuspešniji instrumentalista današnjice i najtraženiji umetnik na harmonici Aleksandar Sofronijević i doktorka medicine Kosana Stišović izgovorili su sudbonosno "da", a ceremonija venčanja je bila nalik bajci.

Ljubavni par se venčao u crkvi, a mlada je nakon sklapanja građanskog braka uzela prezime Sofronijević.

Mladenci su zasenili sve prisutne svojim izgledom, a mlada je na venčanici nosila posebnu simboliku, na šlepu haljine na italijanskom jeziku pisalo je "Volim te", a mladoženja nije krio sreću što je venčanje održano u vreme vaskršnje radosti.

Najemotivniji trenutak

Najemotivniji trenutak sa bajkovitog venčanja bio je kada je stigla mladenačka torta, a uz neverovatnu atmosferu i odličnu muziku mladoženja je odlučio da se obrati gostima i Kosani.

- Teta Milice i čika Vlajko hvala što ste mi dali vaš cvet. Ja ću da je čuvam i volim zauvek, da je pazim, mi ćemo mnogo da se volimo i daće Bog da nas bude sve više i više - bio je emotivan Sofronijević.

Aca Sofronijević i Kosana Sofronijević ispred Ajfelovog tornja

- Ljubavi moja volim te najviše na svetu, ti si moja ljubav i idemo ti i ja u život zauvek. Dragi prijatelji hvala što ste uz nas i moju porodicu, sve vas volim - rekao je Sofra.