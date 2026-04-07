TRUDNA VERENICA SAŠE KOVAČEVIĆA: Srećne vesti stigle u porodicu pevača
Verenica pevača Saše Kovačevića, Zorana Tasovac je trudna, saznaju domaći mediji. Pevač i njegova izabranica će uskoro dobiti bebu.
Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. Zorana je Saši rekla "da" u Atini, a kako smo saznali verenica pevača je u blagoslovenom stanju i uskoro će dobiti dete.
Saši će ovo biti prvo dete, dok Zorana ima ćerku Iskru iz braka sa Bogdanom Srejovićem koju je pevač prihvatio kao svoju.
"Iskra je nama bila dobra priprema za bebu"
- Nadam se. To je sam Gospod koji kaže da li je vreme ili nije i to ne zavisi samo od nas, a da mi imamo želju, i te kako je imamo, ali to nije nešto na šta mi možemo da utičemo, donekle možemo... Ključ svega je pronaći osobu sa kojom to želiš i ja svima želim da nađu svoju srodnu dušu, to je jedna od najlepših i najvećih stvari pored toga da dobiješ dete, naravno. Iskra je nama bila dobra priprema za bebu. Ona do šeste, sedme godine nije spavala, budila se u 2, 3 ujutru, pa ne spava do 4 i to, a mi smo uvek želeli da svi budemo zajedno u istoj prostoriji, tako da sam se navikao i na nespavanje i moram priznati da je u tom nekom periodu mog momačkog života bilo teško prilagoditi se u startu jer si navikao na neki drugi tempo i na neki drugi život. U startu je bilo to da se prilagodiš na neki porodičan život i izazov, ali kad postoji ljubav svi izazovi se lako prelaze.
