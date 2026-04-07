U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.

Sa druge strane, a kako je već i napomenuto, u budizmu i hinduizmu je Tara – “žena koja je mudra i brižljiva”; “ona koja je dobar savetnik i koja oprašta grehe”; “ona koja voli sve ljude”; “ona koja sija kao zvezda”; “žena rođena pod srećnom zvezdom”; “žena koja ima nesebično i veliko srce kao samo nebesko prostranstvo”; “zvezda vodilja”; “Boginja”; “bezgrešna”.