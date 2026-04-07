EVO KOJE IME SU ACA I KOSANA SOFRONIJEVIĆ DALI PRINCEZI "Jaka kao stena, sija kao zvezda, lepa kao reka..."
Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana danas, 7. aprila, postali su roditelji devojčice.
Ime za princezu
Supruga istaknutog umetnika i virtrouza na harmonici na svet je donela zdravu devojčicu, a nakon porođaja i mama i beba se osećaju odlično.
Ponosni roditelji dali su ćerkici pravo srpsko ime "Tara".
U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.
Sa druge strane, a kako je već i napomenuto, u budizmu i hinduizmu je Tara – “žena koja je mudra i brižljiva”; “ona koja je dobar savetnik i koja oprašta grehe”; “ona koja voli sve ljude”; “ona koja sija kao zvezda”; “žena rođena pod srećnom zvezdom”; “žena koja ima nesebično i veliko srce kao samo nebesko prostranstvo”; “zvezda vodilja”; “Boginja”; “bezgrešna”.
Venčanje iz snova
Najuspešniji instrumentalista današnjice i najtraženiji umetnik na harmonici Aleksandar Sofronijević i doktorka medicine Kosana Stišović izgovorili su sudbonosno "da", a ceremonija venčanja je bila nalik bajci.
Ljubavni par se venčao u crkvi, a mlada je nakon sklapanja građanskog braka uzela prezime Sofronijević.
Mladenci su zasenili sve prisutne svojim izgledom, a mlada je na venčanici nosila posebnu simboliku, na šlepu haljine na italijanskom jeziku pisalo je "Volim te", a mladoženja nije krio sreću što je venčanje održano u vreme vaskršnje radosti.
Najemotivniji trenutak
Najemotivniji trenutak sa bajkovitog venčanja bio je kada je stigla mladenačka torta, a uz neverovatnu atmosferu i odličnu muziku mladoženja je odlučio da se obrati gostima i Kosani.
- Teta Milice i čika Vlajko hvala što ste mi dali vaš cvet. Ja ću da je čuvam i volim zauvek, da je pazim, mi ćemo mnogo da se volimo i daće Bog da nas bude sve više i više - bio je emotivan Sofronijević.
- Ljubavi moja volim te najviše na svetu, ti si moja ljubav i idemo ti i ja u život zauvek. Dragi prijatelji hvala što ste uz nas i moju porodicu, sve vas volim - rekao je Sofra.