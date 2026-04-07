"Mnogo se volimo"

- To je neverovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti ceo život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da verujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, neverovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.

"Biću najbolji otac, ne plašim se obaveza"

- Ne plašim se tih stvari i obaveza. Kolege mi pričaju videćeš ti, pa ne možeš da spavaš. Ne - ja ću sve da izdržim i biću najbolji otac na svetu. Evo ja ću biti primer da mogu sve da stignem, tek sledeće godine pravim svoju muziku, ja verujem da sve može da se stigne, kada ljudi vole, onda im i Bog pomaže, a pomoći će i roditelji, baba i deda, bože zdravlja. Sledeća godina je najvažnija u mom životu - najvažnija, jer postajem otac, što postajemo roditelji, a s druge strane, ja neću da stajem sa svojim projektima. Imaću solistički album sa harmonikom, radim konačno taj svoj veliki album koji sam odavno planirao, ja ću biti autor svih pesama na projektu “Sofra i prijatelji” gde ću pevati sa svim ljudima koje poznajem i radujem se što postajem autor muzike koju ću svirati.