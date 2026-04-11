Sedam godina nakon smrti legendarnog kralja narodne muzike Šabana Šaulićaodržan je koncert u njegovu čast.

Te večeri, 17. februara, Plava dvorana Sava centra bila je ispunjena do poslednjeg mesta, a sav prigod od 54.000 evra usmeren je u fondaciju koja nosi ume čuvenog pevača za pomoć mladim muzičkim talentima.

Na koncertu su predstavljeni stipendisti fondacije: Ognjen Gavrilović (15) iz Arilja dobio je harmoniku, dok je jedanaestogodišnjem pijanisti Teodoru Vujaniću uručen klavir. Aleksandar Pejović, student harmonike, zahvaljujuci fondaciji nastavlja školovanje u Moskvi, dok je Una Dimitrijevic iz Niša, studentkinja Berkli koledža, dobila podršku za nastavak studija u Bostonu.

"Verujem da će nadmašiti mnoge harmonikaše"

Pred Vaskrs dečaku Ognjenu, supruga Šabana Šaulića, Gordana Šaulić, uručila je harmoniku zbog čega je on neizmerno srećan.

- Meni je posebno zadovoljstvo što smo mesec i po dana od koncerta uspeli da dopremimo ovu harmoniku koja se inače duže čekala. Zadovoljstvo mi je što ovom dečku mogu danas to da predam. Želim mu da dobije slavu onoliko bar koliko je moj muž imao, a sa upornim radom i talentom, verujem da će nadmašiti i mnoge harmonikaše. Zadovoljstvo mi je i emotivna sam danas, posebno što imam priliku da pre nego što smo očekivali uručimo intrument. Pokloni i donacije su dati i muzičkoj školi i devojci u Njujorku, ali ovo je nešto što lično mogu da mu dam. Nadam se da ćeš biti zadovoljan, srećan, da te dobro služi. A mi smo tu, Bože zdravlja, opet da pomognemo ako možemo.

Koliko ovaj trenutak znači za vas? Nevezano što činite lepo delo, ali nekako se čini kao da je ovo neka kruna i Šabanove karijere i vaše čitave porodice i generalno ljubavi koju imate prema svima.

- Naravno. Poznato je da je Šaban pomagao mlade talente i da je radio pesme za neafirmisane pevače, i kroz koncerte. Po televiziji ih je reklamirao, napravio mnoge od njih. To je negde prirodan nastavak, sled svega onoga što je radio. Mislim da je i on negde gore zadovoljan što mi to radimo i što idemo tim putem kojim je on uvek išao.

Suze radosnice

Ognjene, videli smo suze radosnice. Kakav je tvoj osećaj?

- Kad sam čuo da sam dobio instrument, suze su mi krenule. Mnogo mi znači ovo za dalji napredak. Nadam se da ću ovo opravdati.

Ovako je bilo na koncertu u čast Šabana Šaulića

Goco, šta je dalje što možemo očekivati od fondacije?

- Fondacija nastavlja sa radom neovisno od koncerta koji će biti svakog 17. februara. Imamo pomoć puno firmi, imamo dogovore sa mnogim Kulturno-umetničkim društvima koja su se javila za pomoć, tako da verujem da ćemo i ove godine imati dve, tri malo ozbiljnije akcije, gde bi mogli da pomognemo još nekim muzičkim talentima. Ali najveći korak je taj koncert koji će i sledeće godine biti. To je definitivno i najveći prihod koji možemo da skupimo. I to će postati tradicija, opet kažem zahvaljujući Mariji Šerifović i njenom timu. Tako je krenulo i verujem da ćemo ići dalje, i da će svi drugi ljudi širokog i dobrog srca pomoći da to ide, i da ta fondacija živi. I ne samo da bude taj koncert, nego i uopšte. Radimo na tome, u maju imamo jednu akciju i jednu manifestaciju gde ćemo nekom Kulturno-umetničkom društvu pomoći. Iz dijaspore se javlja jako puno talentovane dece. U ovom trenutku dajemo prioritet deci koja su ovde, i mladim ljudima, mladim talentima, bez obzira na vrstu muzike. Ipak ljudi koji žive u inostranstvu možda imaju više mogućnosti da sebi nešto priušte nego ovi odavde.