Harmonikaš Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana danas su postali roditelji devojčice. Lepa doktorka nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a on je uvek isticao da je Kosana u njegov život stigla baš kad je trebalo.

- Oženio sam se u četrdesetoj godini. Ženidba je došla baš kad je trebalo. Moja supruga i ja smo se upoznavali postepeno. Slobodno mogu da kažem da je ona prava žena za mene. Stvoreni smo jedno za drugo. Sve je kako treba da bude - istakao je Aca svojevremeno u emisiji "Amidži šou".

Sofronijević o lepoj Kosani uvek priča sa ponosom.

Kosana, izabranica Ace Sofronijevića je mlada, a već jako uspešna doktorka, a on je sa ponosom nedavno govorio o njoj.

- Ona je divna, normalna žena i zahvalan sam Bogu što sam sa njom. Mi smo bili na našem odmoru u Rovinju i kada smo sve videli kako jeste, čuli otkucaje srca to su bile suze radosnice i zahvaljivao sam se Bogu, ljubio sam nju i bio presrećan. Daj Bože da sve prođe kako treba, jako smo srećni, jer to maštaš i želiš i mi se mnogo volimo. To je velika nagrada naše ljubavi – priča Aleksandar Sofronijević i otkriva da im beba neće promeniti planove koje imaju što se tiče karijere i posla.

"Kosana sprema doktorske studije"

- Ona ima dosta obaveza sprema specijalistički ispit i uporedo doktorske studije i dosta smo svemu posvećeni i imamo dosta posla. Bebica samo da je živa i zdrava, ništa se planovi neće izmeniti. Sve stižemo i imamo divnu porodicu oko nas koja može uvek da uskače, ali ja sam čovek koji zaista sve može da stigne, nema opravdanja i da li sam spavao dva ili tri sata više ili manje ništa neće da mi znači. Kosana jako poštuje moj posao i zna da je moj život moj posao. Ona uvek kaže ti ljubavi radi i sve što možeš znaš da hoćeš. Svaki trenutak koji bude slobodan daću njima svakako i radujem se što ću postati tata i to je najlepša vest koju sam u ovoj godini čuo i doživeo - govorio je Alesksandar Sofronijević za Blic.

Šta znači ime Kosana?

Slavensko priželjkivano ime. Izvodi poreklo od osnove zajedničke imenice "kosa" kao simbola zdravlja i mladosti. Izraz je roditeljske želje da dete ima lepu, gustu, bujnu kosu. Jedno je od najranije posvjedočenih ženskih imena. Tako se nazivala ćerka vladara makedonskih Slovena, Samuila, udata za zetskog kneza Vladimira, koja se poslije pogibije muža zamonašila u crkvi Svete Marije.

Kosana ne voli da se eksponira javno, njen Instagram profil je zaključan za javne pratioce. Međutim, njihove zajedničke fotografije su dostupne na Acinom profilu.