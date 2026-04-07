Nakon što je Kurir objavio da njih dvoje vežu snažne emocije, pevačica je otkrila nove detalje iz odnosa sa osamdesetosmogodišnjim pevečem. Mala Cana je istakla da su njih dvoje u braku već 15 godina.

Na početku nam je ispričala kako je došlo do njihovog zbližavanja.

Godinama sarađivali

- Andrija i ja smo godinama bili kolege, sarađivali smo i nastupali zajedno. Vremenom sam na predlog Ljube Kešelja, njegov i Odbora predložena da budem sekretar Udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije gde je Andrija Bajić predsednik. Radio mi je pesme, napravio mi je ličnu kartu "Crkva malena", koja je jako slušana i ovde i u dijaspori. Radeći godinama između nas se stvorila povezanost. U međuvremenu sam upoznala njegovu porodicu, ćerke i unuke i sasvim normalno smo funkcionisali - rekla nam je Mala Cana na početku.

U trenutku kada je njihova povezanost postala jaka njih dvoje su bili slobodni, te nije bilo nikakve prepreke da uđu u emotivan odnos.

- Pažnjom koju smo jedno drugom poklanjali i slobodom jer on nije bio oženjen, niti ja udata, vezali smo se jedno za drugo. Shvatili smo da funkcionišemo lepo zajedno i rešili smo da započnemo zajednički život. Rekli smo njegovoj deci, u početku im nije bilo shvatljivo, kao ni mojoj porodici zbog tolike razlike u godinama. Međutim, mi smo 15 godina u braku. Vremenom su shvatili i njegova deca i moja porodica da između nas postoji pre svega poštovanje pa onda velika ljubav. Znam da je to neshvatljivo za svakog, ali jednostavno čovek se zavoli kada je dobar, pošten i kada u kući imaš slogu i mir, a svako to želi da ima za sebe. U današnje vreme skoro da niko to nema u kući. Mi, Bogu hvala, imamo skladan i miran brak, imamo poštovanje, razumevanje. Svakom želim da bude srećan kao što sam ja - poručila je za kraj Mala Cana, a na njene reči nadovezao se Andrija.

"Nemam kome da se pravdam za svoj život"

- Mi smo u braku, ne u vezi. Neću dozvoliti nikome, neka oproste što ću se tako izraziti, pogotovo onima koji su polupismeni koju svaku reč počinju velikim slovom, da priča s kim ću ja živeti. Dogovorio sam se sa svojom decom, nemam kome da se pravdem za moj život. Nema ko da mi sugeriše, odakle pravo da komentarišu - poručio je legendarni pevač.

Podsetimo, Andrija je u emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 sati na Kurir televiziji, govorio o njihovom odnosu.

- Cana je meni desna ruka, mi smo kao jedna osoba. Razumemo se u svemu. Mojoj deci u početku nije bilo prijatno zato što je tolika razlika u godinama, drugo zato što je došao neko na mesto njihove majke. Nije to tako jednostavno, ali su shvatile. Nas dvoje funkcionišemo fenomenalno. U potpunosti se slažemo, tu je za sve da mi pomogne, ja njoj isto tako. Poželeo bih i mladim i starijim parovima da žive kao mi. Ja sam srećan, ona isto, da li neko priča ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svako uređuje sebi život onako kako misli da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo.

Oni su i snimili jednu duetsku pesmu.

- Da. Snimili smo jednu krajišku pesmu za jedno bratstvo Kuraica. Snimili smo je da im poklonimo jer nas oni zovu svake godine na svoje poselo, mi smo njihovi gosti i onda smo rešili da im se odužimo. Uradio sam jednu lepu pesmicu, jedna lepa njihova krajiška melodija.