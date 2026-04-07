Starleta Stanija Dobrojević nedavno je napravila pravu pometnju ulaskom u rijaliti "Zadruga 9 Elita" gde se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom suprugom Aneli Ahmić i nekadašnjom drugaricom Majom Marinković. Ipak, dok pred kamerama vodi burne bitke, njen život u rodnoj Rumi, van dometa javnosti, izgleda potpuno drugačije.

Stanija Stanija Dobrojević je pre nekoliko godina u Rumi kupila luksuzni penthaus čija se vrednost procenjuje na 150.000 evra.

Kako komšije navode, starleta danas retko boravi u ovom gradu. Kada je tu, vreme uglavnom provodi šetajući svog psa i u posetama bratu, koji je izuzetno uspešan veterinar i ima ordinaciju u blizini njene zgrade.

"Nije znala tablicu množenja"

Iako komšije uglavnom ističu da su njena porodica "dobri ljudi" i da Stanija u rodnom mestu "nije na lošem glasu", jedna komšinica se prisetila šokantnog detalja iz starletine prošlosti.

- Znam je po pričama, živeli su pre u jednoj zgradi, pa su to prodali i kupili penthaus u blizini. Kažu da je uspešna i da je završila fakultet. Čudno mi je to, znam da su joj pre davali da radi tablicu množenja, i to nije znala. Pa ja to sa ovoliko godina još nisam zaboravila, ostalo mi je urezano - izjavila je komšinica, dodajući da potpuno razume njenu odluku da uđe u rijaliti jer su "velike pare u pitanju".

Uhvaćena sa Asminom u lokalnoj piljarnici

Radnici iz obližnje piljarnice otkrili su da su Staniju u Rumi viđali i u društvu njenog bivšeg verenika, koji je sada u centru medijskog skandala.

- Dolazila je sa Asminom jednom prilikom, pazarila je kod nas - otkrili su prodavci.

Oni su se prisetili i njenih početaka, navodeći da je njena porodica izbegla, kao i da je Stanija u detinjstvu bila povučena devojčica koja je stalno vozila rolere po Rumi.

Stan u Rumi od 300.000 evra

Pre nekoliko godina, kupila je luksuzni stan u Rumi, za koji je izdvojila čak 300.000 evra. Kako smo tada pisali, Stanija imala poteškoća s majstorima koji su radili na njenoj nekretnini, ali i da se odlučila za stan u Rumi kako bi bila bliže porodici.

- Stanija je uzela stan u Rumi od 120 kvadrata. Odlučila se za taj grad da bi bila blizu majke i brata, koji žive u blizini njenog novog doma, ali i da bi redovno mogla da obilazi baku i deku koji su iz tog mesta. Platila je stan 150.000 evra i veoma se posvetila uređivanju svakog detalja. Stalno je pričala da će to biti njena oaza i mesto na kom će provoditi vreme kad dođe iz Amerike - pričao nam je izvor.

Dobrojevićeva je odabrala svetle boje za svoj stan. Zidove je obojila u belo, dok joj nameštaj bež, a dekoracije u starletinoj omiljenoj roze boji.

- Stan je kao bajka, zaista izgleda neverovatno. Tvrdim da je još lepši uživo. Veoma se radujem novim trenucima u njemu s meni dragim ljudima - rekla je Stanija tada za Kurir.

Stan ima ogromnu terasu, dominiraju bele boje, kuhinja je već gotova, ugradni plakari sa svetlom su na mestu, a tu je i kamin, sijaset kristalnih lustera i svetiljki, ali i ogledala od poda do plafona u skoro svakoj sobi.