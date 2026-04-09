"On je meni životna lekcija"

Oglasio se Marko Marković

– Bila nam je sadržajna veza, a skoro dve godine smo i živeli zajedno, bilo je ozbiljno. Ali, iz ove perspektive, ljubavi nije bilo, više zaljubljenosti nego iskrene i prave ljubavi, makar iz mog ugla. Ako nekog voliš, onda ga prihvatiš, a ne da ga stalno ispravljaš, tako da čisto sumnjam da je to bila ljubav sa njene strane. Stanija i ja nismo bili zajedno kada sam ulazio u „Zadrugu 6“, prošlo je pola godine od našeg raskida – rekao je Marković i dodao:

– Da komentarišem nešto drugo mogu usput. A što se tiče njenog učešća – ovo je blam, nije smela ovo da dozvoli ni u tri života. To je toliko blamantno. Meni da se desila takva situacija sa nekom ženom, rekao bih joj da nikad tamo ne uđe. A ne – mile su joj pare. Kakvu situaciju da raščisti? Mile su joj pare. Mislio sam da je poznajem, ali kada je vidim na televiziji, nemam pojma ko je ta žena. Stavila katanac na nešto tamo – ne verujem šta sve slušam. Katastrofa. Mene bi bilo blam i da je to istina, a kamoli da to izgovorim. Ne mogu da verujem – voli pare, nije ušla za klikere. Dok sam bio sa njom, to što sam zarađivao trošio sam na nas. Rekao sam joj na početku šta da očekuje. Moj utisak dok smo bili zajedno nije bio takav, ali ovo što sada čujem… Ako kaže da nije imala odnose tri godine, onda ispada da je sa nekim bila samo zbog para. Katastrofa. Ali čak i da je tako, ne bi trebalo to da iznosi. Na njena peckanja nisam hteo da odgovorim – nije džentlmenski da pljujem u korito iz kog sam vodu pio. Neću to da radim, pogotovo zbog priča da me je neko finansirao. Ja nisam neko ko je završio IT pa da sedi kod kuće – ovo što znam da radim, to radim i od toga zarađujem. Kada mi neko to uskrati, onda ili neka mi stvori pare ili neka mi nađe nešto drugo da radim. Njoj je smetalo čak i da pričam sa devojkom na trafici kada idem po cigare – rekao je Marković.