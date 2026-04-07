Jedan od najpopularnijih grčkih pevačaKonstantinos Koufos uskoro stiže u Beograd, a pred koncert otvoreno govori o tremi, srpskoj publici, koleginicama i odnosu između dve muzičke scene.

Iako mnogi pevači ističu da je beogradska publika među najzahtevnijima, Koufos priznaje da ga to ne plaši već motiviše.

„Iskreno, kada ti za neku publiku svi kažu da je zahtevna, to ne može da te ostavi ravnodušnim. Ali meni je to više uzbudljivo nego zastrašujuće. Mnogo je lakše pevati pred publikom koja će te voleti unapred nego pred onom koja traži da je osvojiš. Beograd je upravo takav, ne poklanja emociju, nego traži da je zaslužiš. Tremu imam, ali to je dobra trema. Ona mi govori da je ovo veče važno.“

Na pitanje ko je prema njegovom mišljenju najpopularnija pevačica u Srbiji i sa kim bi voleo da snimi duetsku pesmu i zašto, pevač odgovara da Srbija ima nekoliko ozbiljnih ženskih zvezda, ali ako govorimo o karijeri koja ostavlja utisak i van granica Srbije, otkriva da ga oduševljava karijera Svetlane Cece Ražnatović.

“Cecina karijera je nivo trajanja, prepoznatljivosti i veze sa publikom koji ne možeš da ne poštuješ. Neke njene pesme volim da pevušim i za svoju dušu, jer imaju emociju koja je univerzalna. Kada je reč o duetu, tu mi je važna hemija glasa i energije. Zato bih, recimo, voleo da u grčkoj verziji pesme „Uno Momento“ pevam sa Editom, jer njen glas ima snagu i boju koja me zaista ostavlja bez daha.”

Konstatinos kaže kada je bolje upoznao scenu, shvatio je koliko u Srbiji postoji izvođača koji imaju neverovatno snažnu vezu sa publikom. A u tom smislu Princa izdvaja kao vokal koji odmah privlači pažnju.

“Postoje imena koja za publiku nisu samo pevači, nego deo života i taj fenomen postoji i u Grčkoj. Među onima koje sam posebno primetio je i Princ. Primetio sam ga još na Evroviziji i zaista mislim da je jedan od najboljih vokala koje Srbija trenutno ima. To je glas koji odmah privuče pažnju, jer nosi i emociju i snagu.”

A na pitanje koja pevačica mu je najprivlačnija i zbog koje bi možda zaboravio tekst pesme kada bi se pojavila u MTS dvorani, šarmantni pevač odgovara:

“Moram da pazim šta ću reći da mi neko zaista ne napravi problem usred koncerta. (smeh) Ali iskreno, mene ne impresionira samo lepota. Mnogo više me privuče žena koja ima stav, sigurnost i energiju zbog koje svi obrate pažnju kada uđe u prostoriju. Ako uz to ima i glas koji te preseče na prvu, onda je to već ozbiljna opasnost za koncentraciju. Recimo, Edita je neko čiji glas zaista ostavlja utisak i potpuno razumem zašto publika tako reaguje na nju.”