Zdravko Čolić, održao je pet koncerata u Sarajevu, a peti u nizu će sigurno pamtiti. U prvom redu na koncertu bila je pevačeva prva ljubav, Jasna Orneli Beri.

U trenutku dok je Zdravko pevao, za svoju vernu publiku, uočio je svoju prvu ljubav u publici. Legendarni pevač sišao je sa bine među publiku i, u znak poštovanja, prišao glumici Jasni Orneli Beri, kojoj je nežno poljubio ruku. Kako se ranije pisalo, upravo je to ta devojka kojoj je Čola posvetio jedan od svojih najvećih hitova "Noć mi te duguje"

Ovaj gest posebno je odjeknuo jer je glumica ranije govorila o njihovoj mladalačkoj ljubavi. Iako su emocije postojale, život ih je odveo na različite strane.

Proslavila se ulogom u filmu "Žikina dinastija"

Glumica Jasna Ornela Beri ostala je upamćena po ulozi u filmu "Druga Žikina dinastija", gde je igrala atraktivnu komšinicu iz stana ispod. U jednoj od najpoznatijih scena, njen lik se u upečatljivom izdanju penje uz merdevine na terasu Miše, kojeg je tumačio Nikola Kojo, dok njen suprug Paja, kog je igrao Mima Karadžić, spava u alkoholisanom stanju.

Posebno je pažnju privukla scena u kojoj joj pada čaršaf kojim je bila pokrivena, što je izazvalo burne reakcije javnosti. Dok su jedni hvalili njenu hrabrost, drugi su o tome dugo raspravljali, a ova scena ostala je jedna od najkomentarisanijih u domaćoj kinematografiji.

Nakon toga, činilo se da se Jasna povukla iz javnosti. Ipak, već godinama živi i radi u Sarajevu, a publika ju je mogla videti i u filmu "U zemlji krvi i meda", u režiji Anđeline Džoli.

Jasna Orneli Beri u "Žikinoj dinastiji"

Kako je smuvala Čolu?

Tokom sedamdesetih godina, dok su oboje živeli u Sarajevu, Jasna i Čola su se upoznali i zbližili kroz umetničke krugove. Taj period ostao je duboko urezan u njenom sećanju.

- Upoznali smo se veoma mladi, davno. Išli smo u Skenderiju, u Dom omladine, koji je okupljao talente, ne samo muzičare, već i glumce i slikare. Družili smo se i tu sam se zaljubila. Svi imamo prve ljubavi i on će zauvek imati posebno mesto u mom srcu, jer sam zahvaljujući njemu imala divno iskustvo koje ću pamtiti ceo život - istakla je.

Iako su im se životni putevi razišli, sudbina ih je ponovo spojila nakon rata, kada su se sreli u Beogradu. Taj susret bio je, kako kaže, veoma emotivan, a otkrila je i da joj je Čola posvetio pesmu "Noć mi te duguje".

