Grupa Regina je u subotu 4.4.2026 godine održala još jedan koncert u sklopu regionalne turneje kojom proslavlja 35 godina postojanja.

Nakon koncerta u Sarajevu kao početne destinacije turneje održanog u septembru 2025 usledili su koncerti u Podgorici, Beogradu, Skopju kao i manjim gradovima širom regiona.

Foto: Promo

Pred prepunom dvoranom SNP Novi Sad, Regina je svojoj vernoj publici poklonila sve one hitove uz koje su odrastali, družili se, zaljubljivali se... Dok je publika članovima benda pružila dobru energiju i atmosferu dovela do usijanja. Posebnu draž celoj večeri pružili su specijalni gosti, Nataša Mihajlović iz benda “Frajle” i dječiji hor “Arton”.

Ne bi ovo bila slavljenička turneja kada bi se ovim kocertom i okončala, tako da grupa “Regina” nastavlja sa slavljeničkim koncertima u Skandinaviji.

