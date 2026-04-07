Boki 13 godinama važi za jednog od najbolje stilizovanijih javnih ličnosti na estradi, a često smelo i iskreno komentariše svoje kolege.

Makedonski šoumen je u Voškastu davao sud o stajlingu nekoliko pevačica, a za Teodoru Džehverović imao je posebno obrazloženje.

"Sve je sumnjivog porekla"

- Teodora je od onih tipova kojima ja ne mogu modno da verujem. Uvek mi ostavi prostora sumnje da je sve sumnjivog porekla što stavi na sebe. Evo, ovaj brend, ja sumnjam da je brend. Njena aura mi ne dozvoljava da joj modno verujem. Devojka je preslatka, zgodna, ima neki svetski vajb, ima neki bezobrazluk. Ali potpuno bez pokrića i to ume da bude sve fejk. Njena emocija je fejk, sve je fejk. To je moj lični stav, iako sam je nekoliko puta gledao. Ništa lično i ništa protiv, ali to je mišljenje - rekao je Bojan.

"Vučem traume iz rane dobi"

Boki je takođe pričao o svom detinjstvu i svojim roditeljima.

- Moja majka je meni oduvek bila najveća podrška. To je žena koja meni nikada nije postavila čak nijedno pitanje koje bi možda moglo da me dovede u neprijatnu situaciju. Nije me pitala nešto što bi možda svako pitao, a imala je pravo na to. Zato je nikada nisam slagao, dok sa ocem to nije bio slučaj - govorio je Boki 13 u Voštkastu, pa se osvrnuo na odnos sa ocem:

- U nekim situacijama, kada sam bio mlađi, bio sam prinuđen da lažem svoga oca, samo iz razloga jer sam se plašio njegove reakcije. Zato svako treba da podržava svoju decu i prihvati ih onakva kakva jesu. Danas je potpuno drugačija situacija, imam dobar odnos sa oba roditelja, uključujući i oca. Ali vučem traume iz tog perioda rane dobi. Prošlo vreme, ali posledice negde ostaju. Možda će ovo zvučati grubo, ali je istina. Bio sam žrtva psihičkog maltretiranja oca u svoje vreme. S druge strane, ja to razumem. Zamisli ti imaš jednog sina, sina jedinca, za kojeg zamišljaš da bude sportista za primer, a on ispadne ovakva estradna budala kao ja. Ja kažem: vi ste mene napravili ovakvog kakav jesam, morate da me prihvatite. Ja sam sada suveren, to znači da ću ja da živim kako mislim da treba.