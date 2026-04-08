Slušaj vest

Neočekivani susret Ane Nikolić i Kristijana Golubovića privukao je veliku pažnju javnosti, nakon što je osvanuo njihov zajednički snimak na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Nakon razlaza i javnog rata s bivšom partnerkom Kristinom Spalević, ali i haosa oko kuće u kojoj je živela njegova pokojna drugarica Stela Savić, mnoge zanima kako rijaliti zvezda provodi vreme, a čini se da mu društva ne manjka.

Super zabava

- Konačno da se upoznamo i u lajvu, mada kao da se znamo 100 godina - rekla je Ana Nikolić.

- Ljubim ruku - dodao je Kristijan, koji je inače objavio snimak sa Anom, a njih dvoje su se super zabavljali u zajedničkom društvu.

Kako saznajemo od izvora koji se našao u neposrednoj blizini stola za kojim su sedeli Ana i Kristijan s Božom Džonsom, jedna od teme razgovora bila je i kuća na Zvezdari u kojoj je godinama živela Savićeva, ali i njegovo potencijalno pomirenje s Kristinom.

Foto: Printskrin Instagram

- Ana i Kristijan su kliknuli na prvu, što bi se reklo. S njima je bio i Boža. Sve vreme su se smejali i uživali, slikali i snimali za društvene mreže. Bila je super atmosfera, a onda je u jednom trenutku krenula priča o aktuelnim temama u njegovom životu. Ana mu je rekla da je sve ispratila što se tiče smrti pokojne Stele i njegove borbe za kuću u kojoj je živela. Čuo sam da mu je u jednom trenutku rekla da bi baš ona volela da kupi tu kuću i plac kad se reši taj imovinsko-pravni spor između vlasnika. Da li je to bilo u šali ili je stvarno mislila ozbiljno, to već ne znam. Od Kristijana je tražila da je spoji s tim vlasnicima. On ju je sve vreme pažljivo slušao, a na kraju su razmenili i brojeve telefona. Kako se sve vreme smejala, a onda postajala ozbiljna, ne mogu da procenim da li je to stvarno mislila. U jednom trenutku mu je rekla da je vezana za taj kraj Zvezdare, da je tu bila mnogo puta i da je tu provodila dosta vremena u prošlosti. Ispostavilo se da joj majka živi u neposrednoj blizini te kuće, a tu je imala i fitnes salon - priča nam sagovornik.

Kako dalje navodi, nakon kuće i misterije oko Steline smrti, Ana se dotakla i Golubovićeve veze s Kristinom.

Foto: Ilija Ilić, Shutterstock, Damir Dervišagić

- Kristijan joj se žalio na Kristinu i na probleme koje trenutno imaju u vezi. Ana mu je rekla da su, po njoj, oni savršeni par i da navija da se pomire što pre. Ponudila se da mu pomogne i da je, ako treba, i pozove kako bi rešili nesuglasice. Koliko sam shvatio, on nije bio za to. Vidi se da je ljut na nju zbog svega. Posle su se prešaltali na neke druge teme, pa su zajedno i napustili lokal - zaključuje naš izvor.

Glavni akteri nam se nisu javljali na pozive.

Foto: Printscreen

Podsetimo, Kristijan je sve donedavno govorio da će i životom da brani imovinu prijateljice Stele Savić, koja je preminula pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima u ventilacionom otvoru na Zvezdari, a kojoj je, kako tvrdi, bio staratelj.

Promenio ploču

Ipak, rijaliti zvezda, koja je i uvela ekipu Kurira u tu kuću u koju se i uselila, iznenada je promenila ploču. Kako nam je sad rekao, on više ne želi da ima veze s tom nekretninom i da od pravih vlasnika potražuje samo da mu nadoknade troškove koje je uložio u njenu obnovu tokom godina.

1/6 Vidi galeriju Kuća Stele Savić Foto: Kurir, Društvene Mreže, Ilija Ilić, Kurir, Pritnscreen, Kurir

S druge strane, i dalje je aktuelna drama između Kristine i Kristijana. Nakon što ga je prijavila policiji za pretnje i kršenje mere zabrane prilaska, Kristina se susrela sa optužbama da je Kristijanu podigla sav novac s računa, kao i da poseduje snimke nasilja, ali i da joj je on odneo nakit, bankovne kartice i lična dokumenta.

Kurir.rs

