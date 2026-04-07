Anđela Stojković sa samo 16 godina izgubila je oca, koji joj je bio velika podrška i oslonac. I ako je prošlo dve godine od njegovog odlaska, pevačica ne krije koliko joj nedostaje.

- Najmiliji moj, danas je tačno dve godine kako si otišao. Kako vreme prolazi sve je teže, sve više boli i sve je nekako prazno bez tebe. Otišao si polako u tišini da te niko ne čuje, ali samo jedno znaj tata... Znaj da mislim na tebe u svakom trenutku svog života. Voli te tvoja Anka najviše - napisala je Anđela uz zajedničku fotografiju sa ocem, na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, pevačica je pre nedelju dana objavila pesmu "Crne ptice", za koju je i sama rekla da dosta opisuje njen život.

- Neke priče ne traže buku. Same, pronađu put do nas. Tiho, između redova, tamo gde reči često izostanu. Za sve što nikad nije izgovoreno - napisala je Anđela, koja je odlučila da sa samo 18 godina krene putem svoga sna.

Bili smo kao drugari

Podsetimo, Anđela je nedavno gostovala u jednoj emisiji gde je otkrila da joj je nedavno preminuo otac i da je ona to jako teško podnela. On je verovao u njen talenat, a ljubav prema muzici nasledila je od njega. Anđela je tada na pitanje da li se zbog nečega kaje, priznala da se kaje što sa ocem nije bila u njegovim poslednjim danima života.

– Kajem se što nisam bila sa njim u poslednjim danima i što nisam otišla, eto, pošto je on preminuo u bolnici, jer nisam mogla da uđem u bolnicu, kajem se što nisam imala prilike da ga vidim, jer mi je jako bilo teško. Dok je bio živ, mesec dana ga nisam videla, i eto, to je jedina stvar zbog čega se kajem - rekla je pevačica za Republiku u emiisji "Lično sa" pa otkrila kako su izgledali njihovi zajednički trenuci

- On i ja smo bili kao drugari. Najviše smo voleli, eto, te narodnjake da slušamo. Voleli smo da slušamo i neke strane pesme, ali najviše smo voleli, eto, Sinana Sakića, Šabana, Šerifa i tako dalje. Naravno, tu je bio i Džej, da.. – govorila je Anđela s knedlom u grlu, te otkrila i koji su je saveti oca najviše oblikovali:

– Uvek mi je govorio da me nikad ne povuče loše društvo, da postoje ljubomorni ljudi, da budem svoja i da nikad ne lažem. Te reči

ću pamtiti zauvek - rekla je Anđela za Republiku u emisiji "Lično sa".