Zdravko Čolić je od 27. marta pa do 6. aprila održao pet spektakularnih koncerata u Sarajevu u Zetri, a stanovnici ovog grada smatraju da Čola treba da dobije nagradu jer je doprineo da se napuni budžet glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Jedan stanovnik pomenutog grada otkrio nam je da nikad dosad nije video ovoliko naroda na ulicama prestonice. Kako kaže, ovih dana mogao se čuti svaki naglasak sa čitavog Balkana, a bilo je i dosta stranaca.

Buđenje iz sna

- Zdravko Čolić treba da dobije Šestoaprilsku nagradu Sarajeva za doprinos turizmu i budžetu zbog ovih pet koncerata u deset dana. U gradu je apsolutno ludilo. Na Baščaršiji, u Titovoj i Vase Miskina sreo sam više ljudi iz Beograda, Zagreba, Podgorice nego kad je Sarajevo filmski festival. Ima i naših ljudi iz Švedske, Austrije, Holandije. Probudio je Sarajevo iz zimskog sna i za to mu hvala. Siguran sam da će se o ovome složiti svaki Sarajlija i da će Čola dobiti nagradu - rekao je naš sagovornik.

Čolini koncerti mesecima su bili jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja u Bosni i Hercegovine. Pevač je pevao uz pratnju simfonijskog orkestra, a osim njegovih Sarajlija, dvoranu je ispunila publika iz celog regiona, ali i Evrope.

Da je provod svakom iz publike bio za pamćenje, potvrđuju i na hiljade snimaka na društvenim mrežama. Opšte je poznato da je Zdravko omiljeni kolega mnogima, pa ga je na prvom koncertu u Sarajevu iz prvih redova slušala i uživala u spektaklu koji je priredio Milica Pavlović. U jednom trenutku pevač je sišao u publiku i poljubio joj ruku, a ona je bukvalno pala u trans.

- Sad mogu i da umrem - govorila je pevačica na snimku koji je objavljen na mrežama.

I Boban Rajović je prisustvovao jednom koncertu, ali i košarkaš Aleksa Avramović sa suprugom. Pevačica Slađana Mandić imala je čast da je Čola izvede na binu, zbog čega ona nije mogla da sakrije suze.

Ono što je bilo najemotivnije na ovim koncertima jeste trenutak poslednje večeri u Zetri, kad je Zdravko u prvom redu ugledao svoju prvu ljubav Jasnu Orneli Beri. Ovaj momenat usnimili su svi. Zdravko joj je prišao, zagrlio je i poljubio joj ruku. Inače, kako se ranije pisalo, Čolić je pesmu "Noć mi te duguje" upravo posvetio njoj.

Kako smo ranije pisali, slavni pevač će posle pet koncerata, koje je održao u Sarajevu 27, 28. marta i 4, 5. i 6. aprila 2026. godine, biti bogatiji za 650.000 evra, i to samo od sponzorskih ugovora. Ime muzičke zvezde privuklo je brojne kompanije koje su želele da se reklamiraju na ovako važnom događaju.

U prilog tome svedoči poznati bosanski menadžer (ime i prezime poznato redakciji), koji je upućen u detalje.

Ogromna zarada

- Još letos sam znao da će Čola da organizuje koncerte. Tražili su samo termin i sve se držalo u tajnosti. Želja mu je bila da nastupa i u Beogradu, ali ne znam šta se tu desilo, pa se izjalovilo. Sigurno je da će ceo region sad da dođe u Sarajevo. U martu i aprilu ćemo biti glavni centar zabave. Sponzori se samo javljaju i Čola će ogroman novac da zaradi od finansija koji ulažu. Dakle, on je zakupio prostor i platio sve potrebne dažbine, a novac od sponzora ide lično njemu. To je njegov prihod. Ima on mnogo rashoda, nije to mali zalogaj organizovati ovakvu muzičku manifestaciju, ali kada se podvuče crta, to mu se i te kako isplati, zaradiće najmanje 650.000 evra - ispričao je naš sagovornik krajem godine.

Podsetimo, dosad nije zabeležen slučaj da jedan izvođač u tako kratkom vremenskom periodu rasproda više uzastopnih koncerata u ovom prostoru.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Čolićem, ali se on na brojeve telefona poznate redakciji nije javljao.