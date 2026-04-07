Na iznenađenje mnogih, prošlo je više od 30 godina od kako je nastala čuvena pesma"Tek je 12 sati". Ta pesma se slušala od prvog dana kada je izašla, a danas i dalje važi za velikog hita.

Balkanska muzička zvezda, Vanna, sama kaže da je izuzetno ponosna upravo na tu pesmu:

- Naravno da sam jako ponosna na “Tek je 12 sati”, kao i na činjenicu da smo je napravili sami, nas četvoro, u malom studiju 1993. godine. U zanosu, bez kompromisa i kalkulacija”. I neka bude to moja najprepoznatljivija identifikacija, ali potpuno je jasno da samo jedna pesma ne čini celu karijeru, muzički opus ili dobar koncert - rekla je ona.

O Beogradu

Vanna je skoro nastupala u Beogradu, pa je iznela svoje utiske o tome:

- Sve novo što se gradi zaista je impresivno, ali šarm šetnje Skadarlijom je vrlo specifičan. Sesti u neki restoran i pojesti nešto tradicionalno ili se počastiti vrhunskim sušijem podjednak je užitak. Ljudi su, ako me prepoznaju, vrlo srdačni i naročito mi godi kada pohvale neku moju pesmu ili nastup - objasnila je pevačica.

"Ne smem to izgovoriti naglas"

Pevačica je već godinama u braku sa suprugom Andrijom sa kojim ima sina Luku i ćerku Janu. Kako su joj deca odrasla, Vanna je nedavno dobila unuče.

Podelila je svoje utiske o novoj životnoj ulozi:

– Ajme, unuci zaista dođu kao podsetnik na tu nezamenjivu, neodoljivu, krhku lepotu života koja je toliko retka, kratkotrajna, ali zato najdragocenija. Naravno, s tim idu i nove brige, iako više nemam roditeljsku odgovornost. Ipak, onaj glas večne mame u meni uvek šapuće “jao, šta ako ne paze dovoljno na nju, šta ako su nešto propustili…”, ali ne smem to izgovoriti naglas.

Trebalo je da bude profesorka

Vanna je ranije za Kurir govorila da je trebalo da predaje engleski.

- Obećala sam roditeljima da ću da završim fakultet i osećam se malo loše što to nisam ispunila. Kad me je malo obuzela karijera 1993, rekla sam im da moram malo stati na loptu i da se posvetim muzici jer mi ide super. Ruku na srce, ne bih bila naročiti profesor engleskog, a mislim da nisam loš performer.

O Bočeliju

Podsećamo, pevačica je imala priliku da zapeva sa Bočelijem.

- Imala sam lično problem s tim pevanjem. Kad sam čula koju pesmu želi da otpevamo, zapitala sam se zašto baš ja, jer sam ja pop sopran. Malo sam pretraživala na internetu i našla sam verziju koja nije operska. I rekla sam sebi da će to biti moj put. Nazvala sam školu pevanja i tražila im pomoć. Nedelju dana smo vežbale i tako da sam ja bila spremnija od njega. Mislim da je to najsvetliji trenutak u mojoj karijeri.

