Veliki šef je doneo odluku da novčano kazni učesnike "Elite 9" nakon što su prekršili jedno od osnovnih pravila, nisu se probudili na vreme.

Iako su pravila, koje učesnici u Eliti moraju da poštuju, jasno definisana i poznata, pojedinci i dalje odlučuju da ne poštuju to.

Kako nepoštovanje osnovnih pravila kuće ni ove sezone ne prolazi nekažnjeno, Veliki šef im je to ponovo stavio do znanja novim merama.

Sankcionisani

Naizgled obična rutina pretvorila se u ozbiljan prekršaj. Nakon što je muzika, koja nagoveštava početak dana, odsvirala znak za buđenje, deo takmičara je rešio da ignoriše. Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anastasija Brčić, Tanja Stijelja Boginja i Rada Todorović nastavili su da spavaju kao da se ništa nije dogodilo.

Ovo ponašanje nije prošlo nekažnjeno. Produkcija je odmah reagovala, a Veliki šef je rešio da svi budu momentalno sankcionisani. Kazna je, ovog puta, novčani penal. Na taj način, učesnicima je poslata jasna poruka da se lenjost i ignorisanje pravila neće tolerisati.

Sukob

Tu nije bio kraj problemima. Tokom trajanja emisije "Pitanje gledalaca" nastao je ozbiljan sukob između Uroša Stanića i Asmina Durdžića. To je preraslo u incident, a situacija je kulminirala kada je starleta Maja Marinković fizički nasrnula na Stanića.

Veliki šef je i na to reagovao i doneo hitnu odluku da Maja bude kažnjena, još jednom naglasivši da nasilje u Beloj kući neće biti tolerisano ni pod kojim okolnostima.

"Na kvarno mi praviš dete"

Podsećamo, u razgovoru sa cimerima Mina je otkrila jedan detalj iz svađe.

- On govori: "Kunem se u sve nisam", a ona kaže: "Jesi, praviš mi na kvarno dete" - ispričala je Mina svojim cimerima.

"Meni je sumnjiva Stanija"

Maji Marinković nedavno je prokomentarisala haos Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Asmin jeste neko ko laže, hiljadu puta sam rekla da je prevarant. Meni je sumnjiva Stanija koja je naprsno okrenula ploču jer je na ulasku rekla da je Aneli sve u pravu. Ja nisam glupa, ne gledam situaciju površno u trenutku. Kada smo se Stanija i ja čule pred ulazak, a ona je meni rekla: ''Nije siguran Asmin da će mi biti veran, možda zavrti neku priču s tobom'' i smejala se - rekla je Maja.

- Je l' ti ne pada na pamet da Stanija i Asmin tipuju tebe, ali se otrglo kontroli jer se on stvarno zaljubio u tebe i ona ulazi da sprečava - rekao je Ivan.

