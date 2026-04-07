Nekada bliske prijateljice, a danas ljute suparnice, Maja Marinković i Stanija Dobrojević nastavljaju da svakodnevno ulaze u žestoke sukobe.

Njihov odnos narušen je zbog Asmina Durdžića, bivšeg Stanijinog verenika, sa kojim je Maja sada u emotivnoj vezi, što je dodatno produbilo jaz između dve rijaliti učesnice.

Brutalna svađa Maje i Stanije

Tokom današnje rasprave u sukob se uključio i Alibaba, koji je postavio pitanje o razlozima Stanijinih čestih prozivki na račun Majinog oca, čime je dodatno podgrejao atmosferu.

- Svi se ovde pozivate na to da vam vređaju porodice, a svi ćutite kad ona meni udara na oca. Ja nju razumem da ona mrzi očeve jer nije imala očinsku ljubav - rekla je Maja.

- Ti meni udaraš na to što nemam oca? Tvoj otac je bolesan - rekla je Stanija.

-Fali ti očinske ljubavi iz detinjstva i oštećena si - rekla je Maja.

- Vi ste džumare dve, tata će ti završiti u zatvoru za sve maloletne devojke - rekla je Stanija.

- Ostrašćena je na očeve jer nije imala očinsku ljubav - pričala je Maja.

Taki se oglasio

- Ostavljena i ostrašćena žena svašta iznosi. Hoće da uvredi Maju, pa to radi preko mene. Ja nisam učesnik rijalitija i ne znam zašto udara na mene kad ima problem s Aneli i Asminom - rekao je Taki za Kurir.

"Stanija i ja smo bili u odnosu dugi niz godina"

Taki je nedavno otkrio sve o poznanstvu sa starletom i šokirao javnost.

Na pitanje koliko je godina bio sa Stanijom, Taki je rekao:

- Znam da će ispasti veliki haos, pijana noć je bila i desilo se šta se desilo. Završili smo kako smo završili na jednoj žurci. Bili smo ja i Stanija u odnosu dugi niz godina. Družili smo se kada je dolazila u Beograd - rekao je Taki, pa se osvrnuo na Majinu novu ljubav u rijalitiju.

- Ja ljubav Majinu u rijalitiju ne podržavam, znam kakva je Maja u odnosima, mogla je da komentariše i plašim se da ovo ne pođe po zlu. To nije ljubav, to je upoznavanje. Maja ga je mesecima odbijala i padale su reči nedostojne televizije, nije uredu da ga Maja tretira kao psa Lea. Kap je presudila da su se oni spojili. Nemam ništa protiv njega, on me brani. Gledajući izjave šta je izjavljivao ranije... To se raščisti u dve reči, a ne po televiziji. Vidim da je on opsednut Majom, ali plašim se da to nije neki dogovor. Maja se nije zaljubila, ali joj paše, vidimo da je poklekla - rekao je Taki u emisiji "Premijera vikend specijal".