Ekipa Kurira je bila na snimanju novog spota pevačice Katarine Grujić. Spot potpisuje Ivan Mileusnić, a pevačica je prilikom ovog susreta progovorila o finansijama, odnosima na estradi, ali i o svom partneruMarku Gobeljiću.

"Ne plaćam preglede kao kolege"

Pevačica je objasnila na koji način bira pesme s obzirom na to da se na društvenim mrežama pominje da su joj ranije bile kvalitetnije:

- Uglavnom su sve moje pesme kvalitetne. Ne pevam "tra-la-lajke", ne snimam pesme koje će biti hit mesec-dva, pa da se zaborave. 12 godina se pevala "Lutka", "Greška", "Paranoičan". Čak i poslednju moju pesmu sada svi kače non-stop. Imam dosta kvalitetnih, ali ne ulažem dovoljno kao drugi u marketing, sponzorstva i ostale stvari. Kada toga nije bilo, ranije, imala sam po 40 miliona pregleda. Sada ne mogu, jer mene ne zanima da plaćam pet do deset hiljada evra na to, kao neki, i gubim novac da bih imala neke preglede i hvalila se da imam hit.

O Karleuši

Na pitanje kako je zadovoljnaKarleušinom izvedbom pesme "Jedno đubre obično" i da li je uspela da nadmaši njen uspeh, Grujićka je rekla:

- Kako glupo pitanje. To je bio hit pre 12 godina i ostaće hit. Mogu da se prave kaveri, nije problem, ja dozvoljavam da se prave kaveri. Njen stil je drugačiji, drugačije pevamo. Svako ko zna da peva će lepo otpevati "Jedno đubre obično" i nemam ništa protiv toga.

O Mirki Vasiljević

Nedavno su kružile priče da se Katarina Grujić i Mirka Vasiljević nisu javile jedna drugoj na nekom događaju. Pevačica je prokomentarisala to:

- Ne znam odakle to potiče. Niko me nije zvao za komentar. Nije istina. Skoro smo bile zajedno na dečijem rođendanu. Ne znam zašto su se pisale neistine.

- Pogodilo me je kada su mediji pisali da mi je tata mason. To je bilo oko svadbe, bilo je davno. Nosio je crno odelo i letpir–mašnu, kao i svaki drugi čovek na svadbi.

O saradnji sa muškarcima

Budući da se na spotu pojavljuju golišave devojke, pevačica je dobila pitanje da li bi mogla da uradi sličan spot, ali sa muškarcima:

- Nije mi to zanimljivo, ne bih se osećala prijatno. I kada sam bila slobodna, nisam snimala prisne scene sa muškarcima, ne bih definitivno ni sad.

O Desingerici

Kako je ranije komentarisala da ne bi ćerki dozvolila da sluša muziku poput one koju snima Desingerica, novinari su je upitali kako joj se čini to što je upravo on član žirija muzičkog takmičenja.

- Nemam komentar - kratko jer rekla.

"Imam više od 150 štikli"

- Nikad nemam šta da obučem, ali imam više od 150 štikli, nosim samo jednan ili dva para na nastupima, one koje su mi najudobnije. Dva puta godišnje skupim stvari koje ne nosim i onda ih poklanjam. Bunde su mi svuda, malo kod mene, malo kod mame i tate...

O Mariji Mikić

Kako je pevačica Marija Mikić nedavno na društvenim mrežama objavila da bi poklonila neku svoju garderobu, Katarina se nadovezala i rekla:

- Ako bude želela, može mene da kontaktira, pomoći ću joj u tome.

O finansijama

- Snimam drugi spot za drugu pesmu sa albuma, bole me leđa i noge zbog koreografije, ali ne želim da kukam jer mi je bitno da sve bude savršeno. Meni nikada niko pesmu nije platio i nijedan spot. U pesme ulažem ja, muž me je pitao i molio da učestvuje i da me podržava. Ja kažem uvek: "Ako zafali, reći ću ti", ali dosta radim i nastupam svakog vikenda tako da mislim da novac moram da ulažem da bi mi se vratilo. Ulažem i u pesme i spotove, a i izgled - rekla je Katarina.

Otkrila je i na šta štedi novac:

- Štedim i čuvam novac za Katju i njeno školovanje. Neću samo ja o tome odlučivati, kada odraste i ona će birati. Meni je na prvom mestu njeno obrazovanje i volela bih da sve ostavim za njeno školovanje.

