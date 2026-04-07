Pevačica Sara Reljić koja se proslavila kroz rijaliti program “Zadruga“, jedna je od najtraženijih pevačica, a dok joj je rijaliti bio odskočna daska, danas je jedna od najtraženijih na romskim veseljima.

Sara je prošla kroz težak životni period o kom danas priča sa osmehom, ali i ističe da joj je jedna godina posebno teška, a sada je posle dužeg vremena otvoreno pričala o svemu.

- Život mi se skroz okrenuo i nemam nikakvih problema. Svašta mi se nešto dešavalo, a 2024. godine sam imala dve saobraćajke, izbacivala sam pesme pa su se one gasile i sve mi je bilo bezveze. Odlučila sam da čitav život predam Bogu i onda sve je sve kasnije krenulo okej – priča Sara i otkriva koliko joj je taj period bio težak.

- Stvarno su se zaređale saobraćajne nesreće, taman sam se malo oporavila i opet saobraćajka. Imala sam u tom periodu i operaciju glasnih žica, jer mi pevači ako ne pijemo, a alkohol opušta glasne žice onda tokom nervoze se stegnu i mi ih forsiramo i onda se one povrede. Trebala sam možda i tad da popijem jednu ili dve čašice, možda i neke svirke treba nekad da se odgode, ali ne možeš i ne ide i onda se sve tako skuplja.

U tom periodu pila je lekove koje nije trebala.

- Generalno pričam o svemu i mislim da je sve za ljude, ali ja nisam bila toliko toga ni svesna nego sam mislila da sam možda malo nervozna, a ja sam imala anksioznost od svega toga. To su stvari koje vremenom dolaze, od toga sam padala i u nesvest na nastupima. Dva puta sam prekinula nastup, onda sam pila neke elektrolite, jer sam mislila da je do toga – ističe ona, kojoj je vera najviše pomogla.

- Kako sam ušla u veru sve to mi je kao rukom odneseno. Vera me je čuvala i stvarno da nije bilo svega toga mislim da bi već bila pokojna koliko se zaređalo i bilo je baš teško. Sačuvao me je Bog i osetila sam zahvalnost i ljubav.

Reljićeva se i osvrnula na prvu sezonu rijaliti programa “Zadruga“ u kom je bila jedan od učesnika, a pobedu je tada odnela Kristina Kija Kockar.

- Mnogo sam se tražila u svemu i uvek se pitaš da li je to nešto moralno ispravno i da li sam ispala loša osoba zbog nečeg, pogotovo posle rijalitija. Nisam videla ništa loše da sam uradila u rijalitiju, a ljudi sa pokvarenim srcem su videli. Ti koji misle da smo loši, onda stalno laju, a to je problem tih ljudi – iskrena je bila ona, a onda progovorila i o ceni nastupa.

- Najviše mi je nastup koštao 5. 000 evra, a umela sam da radim i za 300 evra i zadovoljna sam sa današnjom cenom koju imam, jer mogu da vodim zdrav život, a imam dovoljno novca za taj život. Ne jurim za parama. Najviše volim da provodim vreme kod brata i sa njegovom decom i to me ispunjava u svemu.

Mašta o majčinastvu

Bivša rijaliti učesnica otkriva da je trenutno zaljubljena i da bi volele da se ostvari kao majka.

- Jedva čekam da imam decu i ako treba neka ih imam deset. Bila sam jako slaba na tu temu, jer sam u tom trenutku mnogo želela decu, a nisam imala partnera ni na vidiku. Sad sam srećna i zaljubljena. Nije muzičar, ali mnogo lepo peva. Uvek sam ga želela, divan je čovek, nije poročan i nije toksičan. Stvarno je sve super – otkrila je ona i dodala da bi volela da bude posvećana majka kao što je njena bila njenom bratu Filipu i njoj.

- Mama je lav, mnogo je računa vodila o svima nama i ona je moj menadžer. Nije joj lako sa mnom, jer meni je naporno nekad i sliku da objavim na društvenim mrežama. Uvek je bila jako veliki motivator i nikad nam nije dala da odustanemo. Filip je izuzetno uspešan u svemu, ja možda i nisam toliko, ali sam ponosna na njega, jer nije dovoljno samo imati talenat u životu.

"Pevačica čija se majka bavi vradžbinama je jako popularna"

Sara se okrenula Bogu i posvetila veri, ali otkriva da postoje ljudi na estradi koji se bave magijom.

- Znam da je majka jedne pevačice u poslu i da se ozbiljno bavi vradžbinama. Neću reći ko je, dobra sam sa tom pevačicom i ta pevačica je bila baš popularna u jednom momentu. Možda svi shvate vremenom da je samo Bog ono što treba, a da je sve ostalo vrlo loše i stvarno mi je žao ako nekome sad rasturam posao. Odlučila sam da se iščistim na verski način i za sve postoji razlog – iskrena je ona.

