Mustafa Durdžić, otac učesnika rijalitija "Elite 9" Asmina Durdžića, izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio diplomu Građevinskog fakulteta, za koju tvrdi da pripada njegovom nasledniku.

Međutim, ubrzo nakon objave usledile su burne reakcije, a polemika se posebno rasplamsala na društvenoj mreži X. Tamo se oglasio korisnik koji se predstavlja kao profesor matematike, iznoseći tvrdnje da je prikazani dokument, falsifikat.

On je ukazao na niz, kako navodi, očiglednih nepravilnosti u samoj diplomi, uključujući pravopisne greške, poput pogrešno napisanog naziva fakulteta, kao i netačne podatke o rektoru i samoj instituciji.

- Otac jednog rijaliti učesnika objavljuje diplomu kako bi dokazao da mu je sin obrazovan, a dokument nikada lošije falsifikovan. Greške u slovima, pogrešan rektor, pogrešan naziv… Postavlja se pitanje da li će uslediti tužba, s obzirom na član 355. Krivičnog zakonika- naveo je u objavi.

Nemački mediji tvrde da je Asmin varalica

Podsetimo, Sita je svojevremeno na društvenim mrežama podelila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima, a sada je počeo da se deli po mrežama. Kako se tamo navodi, Asminove firme su u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

"Ovo je oficijalna državna stranica, na nemačkom to znači varalica i to sa sve njegovom slikom, ljudi moji", napisala je Sita nedavno uz sliku gde piše da je on prevarant.

Ona je tad podelila i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.

Mustafa podržao Maju Marinković

Mustafa je, podsetimo, pre ovoga istakao da podržava vezu Maje Marinković i Asmina, jer i jednom i drugom treba neko na koga bi se oslonili.

- Podržavam odnos Maje i Asmina isključivo iz zdravstvenih i psiholoških razloga. Asmin je u potpunosti izolovan od spoljnog sveta i nema nikoga uz sebe s kim bi mogao ostvariti emotivnu stabilnost ili voditi opušten, ljudski razgovor. Moja podrška nema nikakve veze s fizičkim ili telesnim potrebama, već isključivo s tim da mu se olakša boravak u zatvorenom prostoru i smanji psihički pritisak kojem je svakodnevno izložen. Dok drugi učesnici imaju svoje partnere uz sebe poput Viktora, koji dobija honorare samo zbog fizičke prisutnosti najveći teret "Elite 9" realno nose Asmin, Luka i Aneli. Asmin, za razliku od mnogih, nema nikoga ko bi mu pružio emocionalnu podršku, i upravo zato smatram da mu ovaj odnos može pomoći da lakše izdrži uslove u kojima se nalazi - napisao je tad Mustafa na Fejsbuku i dodao:

- O Maji se može pisati svašta, ali vrlo malo nas zaista zna istinu o Maji, Aneli, Asminu ili Staniji. Ipak, Maju posmatram s određenim respektom. Žena nije “zlo” sama po sebi, žena je često ono što mi muškarci probudimo u njoj. Pitanje je da li je Majina greška to što Asmina tretira kao nekoga ko joj služi, ili je to zapravo Asminova greška. Koja žena ne želi da je partner poštuje, ceni i brine o njoj? Koja žena želi da je muškarac laže, vara ili ponižava? Zato Maji čestitam, a Asmina samo razumem. Najvažnije je da sačuva razum i stabilnost. A kada izađe na slobodu za deset dana, verujem da će ponovo biti onaj stari Asmin.