Kristijan Golubović i dalje i dalje vodi žestoku borbu s bivšom partnerkom Kristinom Spalević, uprkos tome što je njihova veza okončana i završila se i prijavom policiji.

Ipak, bivši rijaliti učesnik ne isključuje mogućnost pomirenja, o čemu je otvoreno govorio u emisiji "Amidži šou".

O odnosu sa Kristinom

- Što se mene tiče, uvek sam za pomirenje.Rodila mi je dvoje zlatne dece i smatram da je u nekim situacijama reagovala ishitreno. I ja sam, revoltiran, uzvraćao, ali to ne valja ni meni ni njoj, pre svega zbog dece. Kada se glava ohladi, tada najviše boli, a dok traje rasprava, sve izgleda drugačije - rekao je Golubović.

Kristijan Golubović i dalje vodi žestoku borbu sa bivšom partenrkom Kristinom Spalević. Foto: Pink

On je istakao da, uprkos teškim rečima koje su razmenili, smatra da su njihova dela govorila drugačije.

- Između nas su pale teške reči, ali naša dela su bila iskrena. Mislim da je Kristina prva žena u mom životu koja je burno reagovala na uvrede - dodao je.

Golubović se osvrnuo i na način na koji javnost tumači njegove izjave.

- Ja stalno govorim istinu, ali ljudi to često izvrću. Kada kažem istinu, to mnogima zasmeta. I u rijalitiju sam to primećivao – devojke koje su u vezama često su mi davale do znanja da se ne mešam – zaključio je on.

Kristijan progovorio o Staniji

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen

Kristijan se, ovom prilikom, osvrnuo i na Stanijine navode da nisu imali intimni odnos tokom "Farme 6".

- Ako ti kažeš novinarima da se nešto desilo, ja sam džentlmen i kažem da se nije desilo, a vučeš mečku za nešto...Hoćete pre proleća da me izvrnete iz brloga, sačekajte. Kada operemo taj veš ovaj put, mislim da će za neke ljude biti najprljavija voda - rekao je Kristijan.

Ne propustiteStarsOTKRIVAMO SVE DETALJE TRAGIČNOG ŽIVOTA KRISTIJANOVE DRUGARICE! Stela radila tetovaže za 50 evra da bi preživela, ovo su njeni radovi
Stela Savić kristijan Golubović
StarsISPLIVAO SNIMAK KRISTIJANA GOLUBOVIĆA I ANE NIKOLIĆ: U jeku drame razvoda sa Kristinom, evo šta radi: Usnimljeno šta su razgovarali (FOTO)
Screenshot 2026-04-06 221656.png
StarsJEDNU PEVAČICU MUŽ TUKAO NAKON POROĐAJA, GLUMICA TRPELA PRED DECOM: Ovo su poznate dame koje su prijavile nasillje: Kristina je jedna u nizu
Kristijan Golubović Kristina Spalević
StarsNAKON DRAME, POLICIJE, HAOSA I TEŠKIH REČI OGLASIO SE KRISTIJAN GOLUBOVIĆ! Objavio je fotografiju sa sinom i celom svetu poslao ovu poruku
1745961785400 copy.jpg

