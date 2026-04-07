Slušaj vest

Kristijan Golubović i dalje i dalje vodi žestoku borbu s bivšom partnerkom Kristinom Spalević, uprkos tome što je njihova veza okončana i završila se i prijavom policiji.

Ipak, bivši rijaliti učesnik ne isključuje mogućnost pomirenja, o čemu je otvoreno govorio u emisiji "Amidži šou".

O odnosu sa Kristinom

- Što se mene tiče, uvek sam za pomirenje.Rodila mi je dvoje zlatne dece i smatram da je u nekim situacijama reagovala ishitreno. I ja sam, revoltiran, uzvraćao, ali to ne valja ni meni ni njoj, pre svega zbog dece. Kada se glava ohladi, tada najviše boli, a dok traje rasprava, sve izgleda drugačije - rekao je Golubović.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović i dalje vodi žestoku borbu sa bivšom partenrkom Kristinom Spalević. Foto: Pink

On je istakao da, uprkos teškim rečima koje su razmenili, smatra da su njihova dela govorila drugačije.

- Između nas su pale teške reči, ali naša dela su bila iskrena. Mislim da je Kristina prva žena u mom životu koja je burno reagovala na uvrede - dodao je.

Golubović se osvrnuo i na način na koji javnost tumači njegove izjave.

- Ja stalno govorim istinu, ali ljudi to često izvrću. Kada kažem istinu, to mnogima zasmeta. I u rijalitiju sam to primećivao – devojke koje su u vezama često su mi davale do znanja da se ne mešam – zaključio je on.

Kristijan progovorio o Staniji

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen

Kristijan se, ovom prilikom, osvrnuo i na Stanijine navode da nisu imali intimni odnos tokom "Farme 6".

- Ako ti kažeš novinarima da se nešto desilo, ja sam džentlmen i kažem da se nije desilo, a vučeš mečku za nešto...Hoćete pre proleća da me izvrnete iz brloga, sačekajte. Kada operemo taj veš ovaj put, mislim da će za neke ljude biti najprljavija voda - rekao je Kristijan.