Zorana Šulc, srpska ne krije da je imala život pun izazova i preokreta. Ono što joj se dogodilo, i danas se pamti. Njena najveća trauma je bila kada ju je napastvao drug dok je još bila tinejdžerka.

Nakon traume koja ju je snašla, Zorana je otišla u Nemačku da nastavi dalje školovanje.

Majka je sve znala?!

- Posle jedne proslave me je silovao moj jako dobar drug. Ja sam do tada imala samo jednu vezu, bila sam nevina jer me je taj dečko toliko cenio i čuvao. Posle te žurke su drugovi rešili da me otprate kući. I onda se to desilo. Ja sam mislila da se oni nešto šale, nisam mogla da shvatim o čemu se radi. Osećala sam se bedno, jezivo. Htela sam da izvršim samou*istvo. Ubrzo sam otišla za Nemačku a njih nikada nisam videla - izjavila je ona ranije i nadovezala se da je uverena da je njena majka znala za sve.

Potiskivala je

- Otišla sam u Nemačku i tamo nastavila školovanje. Ubeđena sam da je moja majka znala šta mi se dogodilo ali se pravila da ne zna.Mislim da je majci i prijalo što sam otišla, mogla je da vodi svoj život. Ja sam taj događaj potiskivala u sebi i pokušavala da zaboravim. Postojao je taj strah. Ja imam dve ćerke. Kada su one rasle imala sam strah da se to ne daj Bože njima nešto slično ne desi - ispričaka je Zorana u emisiji "Goli život".

Imala dva moždana udara

Na dan rođendana doživela je dva moždana udara.

- Atmosfera je bila prelepa, puno lepog, poznatog sveta... Ja sam dobila moždani udar nasred rođendana, odveli su me u bolnicu, hitna pomoć je došla. Ja sam pila, jela, uživala. Onda je mene jedna vaša koleginica pitala je l' sam dobro. Ja sam rekla da sam dobro i ona meni je rekla da teško govorim i da mi se jedna strana lica iskrivila. Ja izvadila ogledalce i sad autosugestija... I kažem: "Šta lupaš gluposti, izgledam fenomenalno" - prisetila se ranije književnica u emisiji "Magazin in", pa nastavila:

- Međutim, ona je pozvala hitnu pomoć i ja sam rekla da će se ljudi smejati kad dođu, ali ja sam posle sat vremena imala još jedan moždani udar u bolnici. Tu su me zadržali, bila sam na intenzivnom odeljenju, leva strana je bila potpuno oduzeta.

