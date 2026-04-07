Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović gostovao je u emisiji "Amidži šou", gde je odgovarao na pitanja pratilaca sa Instagrama i tom prilikom govorio o odnosu sa Kristinom Spalević, ali i o Staniji Dobrojević, iznoseći niz kontroverznih tvrdnji.

"Stanijin deda se šunjao oko suda sa kuburom"

Na pitanje da li i dalje stoji iza svoje izjave o navodnom intimnom odnosu sa Stanijom, kao i da li bi bio spreman da se suoči s njom, Golubović je dao opširan odgovor, tvrdeći i da je, kako navodi, njen deda pokušao da ga ubije:

- Izjavio sam nekoliko puta kada je ona rekla, ona je spomenula moje dete da nije moje, pridružila se jako lošoj grupi koji su bili moji krvni neprijatelji... Njen deka se šunjao oko suda sa nekom rđavom kuburom, da me ubije i na kraju. Ona je trebala da deli paketiće za Novu godinu, oni su kao rijaliti igrači. Ja sam rekao da ću da uradim jedan seljački, banalni i vulgarni potez, ja sam izvadio šarenka napolje, ona se grohotom nasmejala jer je opet videla staroga druga. Ja sam sada rekao: „je l' ste sada shvatili“. Ako tražite od mene dobro i sa mnom ste okej, onda ste princeza na zrnu graška - rekao je Kristijan.

O pomirenju s Kristinom

- Što se mene tiče, uvek sam za pomirenje.Rodila mi je dvoje zlatne dece i smatram da je u nekim situacijama reagovala ishitreno. I ja sam, revoltiran, uzvraćao, ali to ne valja ni meni ni njoj, pre svega zbog dece. Kada se glava ohladi, tada najviše boli, a dok traje rasprava, sve izgleda drugačije - rekao je Golubović.

On je istakao da, uprkos teškim rečima koje su razmenili, smatra da su njihova dela govorila drugačije.

- Između nas su pale teške reči, ali naša dela su bila iskrena. Mislim da je Kristina prva žena u mom životu koja je burno reagovala na uvrede - dodao je.

Golubović se osvrnuo i na način na koji javnost tumači njegove izjave.

- Ja stalno govorim istinu, ali ljudi to često izvrću. Kada kažem istinu, to mnogima zasmeta. I u rijalitiju sam to primećivao – devojke koje su u vezama često su mi davale do znanja da se ne mešam – zaključio je on.