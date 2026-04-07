Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija "Zadruga", gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja pratilaca sa Instagrama i tom prilikom otkrila niz zanimljivih detalja iz privatnog života.

Jedno od pitanja odnosilo se na njen nedavni 30. rođendan, odnosno na to zbog čega među zvanicama nisu bili Đole i Vesna Đogani, što su i oni ranije potvrdili.

Foto: Pink, ATAIMAGES

– Zvala sam najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, a mi se zaista retko viđamo. U dobrim smo odnosima, njegov sin Adrijano je bio pozvan i došao je. Sa njim se i češće viđam – objasnila je Luna.

Ona se potom osvrnula i na goste koji nisu odgovorili na njen poziv za gostovanje u emisiji, naglasivši da joj više smeta ignorisanje nego odbijanje.

– Pa, recimo mlađi reperi, poput Vojaža i Nućija, nikada nisu reagovali. Nemam ništa protiv, ne mora svako da dođe u emisiju, ali mi je zasmetalo to ignorisanje. Dovoljno je napisati: „Ne mogu“ – rekla je ona.

O Slobinoj izjavi

Na pitanje o izjavi Slobe Radanovića, koji je rekao da bi sa suprugom Jelenom došao u njenu emisiju, Luna je kratko poručila:

– Mislim da je to bilo ironično. Nemam problem da ugostim bilo koga, iako sam ranije bila u sukobu sa mnogima koji su kasnije gostovali kod mene.